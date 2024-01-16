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Сырники с манкой

На чтение: 9 минут
Сырники с манкой

Сырники с манкой – это простое в исполнении и вкусное угощение для семейных завтраков и чаепитий. Приготовить аппетитные воздушные сырники в домашних условиях несложно. Для этого берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов пышных сырников из творога с манкой на сковороде с пошаговыми фотографиями.

Классические сырники из творога с манкой на сковороде

Классические сырники из творога с манкой на сковороде порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой румяный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Сырники с манкой

Ингредиенты –+4 порц.

  • Творог ½ кг
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Манная крупа 3 ст.л.
  • Мука 2 ст.л.
  • Сахар-песок 4 ст.л.
  • Соль 2 щепотки
  • Масло растительное 40 мл.

Шаги 40 мин.

  1. Сырники с манкой

    Пышные сырники из творога с манкой на сковороде готовятся очень просто. Творог выкладываем в глубокую миску и разбиваем к нему куриное яйцо.

  2. Сырники с манкой

    Добавляем сахар и соль, тщательно все перемешиваем.

  3. Сырники с манкой

    Высыпаем сюда просеянную муку и снова перемешиваем.

  4. Сырники с манкой

    Высыпаем манную крупу и снова начинаем перемешивать. Можно взбить блендером для удобства. Затем заготовки даем настояться 20 минут.

  5. Сырники с манкой

    Из теста лепим небольшие лепешки и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

  6. Сырники с манкой

    Обжариваем сырники до золотистой корочки с обеих сторон.

  7. Сырники с манкой

    Классические сырники из творога с манкой на сковороде готовы. Скорее подавайте к столу!

Вкусные сырники с манкой и изюмом

Вкусные сырники с манкой и изюмом – это вкусное и питательное угощение для домашнего стола. Такое нежное лакомство можно подавать к чашечке горячего чая. Для приготовления аппетитных сырников используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Творог – 0,5 кг.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Крупа манная – 100 гр.
  • Изюм – 70 гр.
  • Сахар – 40 гр.
  • Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем творог, куриное яйцо и сахар.

Сырники с манкой

Шаг 2. Тщательно вымешиваем содержимое, высыпаем сюда манную крупу.

Сырники с манкой

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто и затем добавляем заранее промытый и обсушенный изюм. Перемешиваем.

Сырники с манкой

Шаг 4. Из полученной массы лепим аккуратные сырники.

Сырники с манкой

Шаг 5. Выкладываем их на сковороду с растительным маслом.

Сырники с манкой

Шаг 6. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. На каждую сторону уйдет примерно 5 минут.

Сырники с манкой

Шаг 7. Вкусные сырники с манкой и изюмом готовы. Можно угощаться!

Сырники с манкой

Пышные сырники из творога с манкой без муки

Пышные сырники из творога с манкой без муки – это простой и быстрый в приготовлении продукт для вашего семейного завтрака или перекуса. Готовые сырники выйдут невероятно нежными и аппетитными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Творог – 0,5 кг.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крупа манная – 4 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сахар ванильный – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сырники с манкой

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем творог и высыпаем манную крупу. Тщательно все перемешиваем и оставляем на 30 минут, чтобы крупа разбухла.

Сырники с манкой

Шаг 3. В отдельной миске взбиваем яйца с двумя видами сахара до пышной пенки.

Сырники с манкой

Шаг 4. К творожной массе выливаем яичную смесь и хорошенько все перемешиваем.

Сырники с манкой

Шаг 5. Формируем из теста аккуратные сырники и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Сырники с манкой

Шаг 6. Обжариваем до румяной корочки с обеих сторон.

Сырники с манкой

Шаг 7. Пышные сырники из творога с манкой без муки готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Сырники с манкой

Творожные сырники без муки с манкой

Творожные сырники без муки с манкой отличаются нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой румяный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Творог – 200 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Крупа манная – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости взбиваем яйцо со щепоткой соли.

Сырники с манкой

Шаг 2. Выкладываем сюда творог и хорошенько все вымешиваем до однородности.

Сырники с манкой

Шаг 3. Высыпаем в заготовку сахар.

Сырники с манкой

Шаг 4. Дальше высыпаем манную крупу.

Сырники с манкой

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем заготовку и оставляем на 5-7 минут для набухания крупы.

Сырники с манкой

Шаг 6. Из полученного теста лепим аккуратные сырники.

Сырники с манкой

Шаг 7. Выкладываем заготовки на разогретую сухую сковороду.

Сырники с манкой

Шаг 8. Готовим под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.

Сырники с манкой

Шаг 9. Творожные сырники без муки с манкой готовы. Подавайте к столу!

Сырники с манкой

Вкусные сырники из творога с манкой и яблоком

Вкусные сырники из творога с манкой и яблоком порадуют нежным вкусом с приятной фруктовой кислинкой. Такой продукт идеально подойдет для семейного завтрака или чаепития, а также уместен для детского меню. Обязательно попробуйте приготовить такие аппетитные сырники по нашему проверенному рецепту!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Творог – 400 гр.
  • Яблоко крупное – 1 шт.
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Крупа манная – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Мука – для панировки.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Цедра лимона – по вкусу.
  • Цедра апельсина – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты из списка.

Сырники с манкой

Шаг 2. В глубокую миску отправляем творог, яйцо, измельченное яблоко без кожуры, два вида цедры, ванилин и сахар.

Сырники с манкой

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем содержимое и добавляем сюда манную крупу. Снова все перемешиваем и даем тесту настояться.

Сырники с манкой

Шаг 4. Из теста формируем аккуратную колбаску и панируем ее в муке.

Сырники с манкой

Шаг 5. Колбаску разрезаем на лепешки одинаковой толщины.

Сырники с манкой

Шаг 6. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем сюда подготовленные сырники.

Сырники с манкой

Шаг 7. Обжариваем угощения до румянца с обеих сторон.

Сырники с манкой

Шаг 8. Вкусные сырники из творога с манкой и яблоком готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Сырники с манкой

Сырники из творога с манкой без яиц

Сырники из творога с манкой без яиц порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой воздушный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Творог жирный – 0,5 кг.
  • Крупа манная – 6 ст.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты из списка.

Сырники с манкой

Шаг 2. Творог взбиваем блендером, чтобы он стал более пышным.

Сырники с манкой

Шаг 3. Отправляем в творог манную крупу, сахар и соль. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Сырники с манкой

Шаг 4. Из полученной массы лепим аккуратные шарики.

Сырники с манкой

Шаг 5. Каждый шарик аккуратно придавливаем, чтобы придать ему форму лепешки. Каждую лепешку можно обвалять в муке, но это не обязательно.

Сырники с манкой

Шаг 6. Перекладываем заготовки в разогретую с растительным маслом сковороду и обжариваем до румянца с обеих сторон.

Сырники с манкой

Шаг 7. Готовые сырники перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Сырники с манкой

Шаг 8. Сырники из творога с манкой без яиц готовы. Подавайте к столу с любимыми дополнениями!

Сырники с манкой

Сырники с манкой и крахмалом на сковороде

Сырники с манкой и крахмалом на сковороде – это несложный и быстрый в приготовлении продукт для вашего семейного завтрака или перекуса. Готовые сырники выйдут невероятно нежными и аппетитными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Творог – 400 гр.
  • Крупа манная – 4 ст.л.
  • Крахмал – 4 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар ванильный – 0,5 ч.л.
  • Соль – 3 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Мука – 6 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Сырники с манкой

Шаг 2. В глубокой миске соединяем перетертый через сито творог, взбитые яйца с сахаром, ванильный сахар и соль. Также добавляем крахмал, разрыхлитель, муку и манную крупу. Тщательно вымешиваем все до однородности.

Сырники с манкой

Шаг 3. Из готового теста лепим аккуратные шарики и слегка придавливаем, чтобы сделать их плоскими. Придаем аккуратную форму сырников.

Сырники с манкой

Шаг 4. Выкладываем заготовки на сковороду с растительным маслом.

Сырники с манкой

Шаг 5. Обжариваем сырники до золотистого оттенка со всех сторон.

Сырники с манкой

Шаг 6. Затем перекладываем их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Сырники с манкой

Шаг 7. Сырники с манкой и крахмалом на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Сырники с манкой

Нежные сырники с манкой и сметаной

Нежные сырники с манкой и сметаной идеально подойдут для вашего завтрака или перекуса. Такое угощение порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Творог – 300 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Крупа манная – 4 ст.л.
  • Мука – для панировки.
  • Сметана – 2 ст.л. для подачи.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог хорошенько разминаем вилкой или перетираем через металлической сито.

Сырники с манкой

Шаг 2. Разбиваем к нему куриное яйцо.

Сырники с манкой

Шаг 3. Высыпаем сахар и хорошенько все перемешиваем.

Сырники с манкой

Шаг 4. Далее высыпаем манную крупу и снова все перемешиваем. Оставляем на 30 минут для набухания крупы.

Сырники с манкой

Шаг 5. Тесто должно выйти плотным. Из такого теста будет легко сформировать сырники.

Сырники с манкой

Шаг 6. Лепим из теста аккуратные плоские сырники и панируем их в муке.

Сырники с манкой

Шаг 7. Перекладываем заготовки на сковороду с растительным маслом и обжариваем с обеих сторон до румянца.

Сырники с манкой

Шаг 8. Нежные сырники готовы. Подавайте к столу полив сметаной и скорее пробуйте!

Сырники с манкой

ПП сырники с манкой

ПП сырники с манкой – это отличная кулинарная идея для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Такое лакомство порадует невысокой калорийностью и невероятно нежным вкусом. Подавайте к столу, дополнив ягодами, йогуртом или другими дополнениями по вкусу. Берите на заметку наш пошаговый рецепт!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Творог – 100 гр.
  • Крупа манная – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Стевия – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления сырников.

Сырники с манкой

Шаг 2. Творог хорошенько разминаем вилкой.

Сырники с манкой

Шаг 3. К творогу отправляем яйцо, стевию и половину манной крупы. Тщательно все перемешиваем.

Сырники с манкой

Шаг 4. Из полученного теста формируем аккуратную колбаску.

Сырники с манкой

Шаг 5. Колбаску разделяем на равные по толщине лепешки. Формируем из них сырники, панируем в оставшейся манке.

Сырники с манкой

Шаг 6. Перекладываем угощения на антипригарную сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца с обеих сторон на небольшом огне.

Сырники с манкой

Шаг 7. ПП сырники с манкой готовы. Угощайтесь!

Сырники с манкой

Пышные сырники с манкой и разрыхлителем

Пышные сырники с манкой и разрыхлителем – это простой и быстрый в приготовлении продукт для вашего семейного завтрака или перекуса. Готовые сырники выйдут невероятно нежными и аппетитными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Творог – 1 кг.
  • Крупа манная – 70 гр.
  • Сахар – 70 гр.
  • Мука – 150 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Разрыхлитель – 1 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем необходимое количество творога.

Сырники с манкой

Шаг 2. Разбиваем в творог куриные яйца и добавляем сахар. Тщательно все перемешиваем.

Сырники с манкой

Шаг 3. Высыпаем сюда манную крупу.

Сырники с манкой

Шаг 4. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Тщательно вымешиваем однородное тугое тесто.

Сырники с манкой

Шаг 5. Из теста формируем аккуратную колбаску и разделяем ее на небольшие лепешки.

Сырники с манкой

Шаг 6. Формируем из каждой лепешки сырники. Можно обвалять их в муке. Дальше обжариваем на сковороде с растительным маслом до румянца с обеих сторон.

Сырники с манкой

Шаг 7. Пышные сырники с манкой и разрыхлителем готовы. Угощайтесь!

Сырники с манкой

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