Сырники с манкой – это простое в исполнении и вкусное угощение для семейных завтраков и чаепитий. Приготовить аппетитные воздушные сырники в домашних условиях несложно. Для этого берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов пышных сырников из творога с манкой на сковороде с пошаговыми фотографиями.

Классические сырники из творога с манкой на сковороде

Классические сырники из творога с манкой на сковороде порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой румяный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Творог ½ кг

Яйцо куриное 1 шт.

Манная крупа 3 ст.л.

Мука 2 ст.л.

Сахар-песок 4 ст.л.

Соль 2 щепотки

Масло растительное 40 мл.

Шаги 40 мин.

Пышные сырники из творога с манкой на сковороде готовятся очень просто. Творог выкладываем в глубокую миску и разбиваем к нему куриное яйцо. Добавляем сахар и соль, тщательно все перемешиваем. Высыпаем сюда просеянную муку и снова перемешиваем. Высыпаем манную крупу и снова начинаем перемешивать. Можно взбить блендером для удобства. Затем заготовки даем настояться 20 минут. Из теста лепим небольшие лепешки и выкладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем сырники до золотистой корочки с обеих сторон. Классические сырники из творога с манкой на сковороде готовы. Скорее подавайте к столу!

Вкусные сырники с манкой и изюмом

Вкусные сырники с манкой и изюмом – это вкусное и питательное угощение для домашнего стола. Такое нежное лакомство можно подавать к чашечке горячего чая. Для приготовления аппетитных сырников используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 0,5 кг.

Яйцо – 1 шт.

Крупа манная – 100 гр.

Изюм – 70 гр.

Сахар – 40 гр.

Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем творог, куриное яйцо и сахар.

Шаг 2. Тщательно вымешиваем содержимое, высыпаем сюда манную крупу.

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто и затем добавляем заранее промытый и обсушенный изюм. Перемешиваем.

Шаг 4. Из полученной массы лепим аккуратные сырники.

Шаг 5. Выкладываем их на сковороду с растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. На каждую сторону уйдет примерно 5 минут.

Шаг 7. Вкусные сырники с манкой и изюмом готовы. Можно угощаться!

Пышные сырники из творога с манкой без муки

Пышные сырники из творога с манкой без муки – это простой и быстрый в приготовлении продукт для вашего семейного завтрака или перекуса. Готовые сырники выйдут невероятно нежными и аппетитными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 0,5 кг.

Яйцо – 2 шт.

Крупа манная – 4 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Сахар ванильный – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем творог и высыпаем манную крупу. Тщательно все перемешиваем и оставляем на 30 минут, чтобы крупа разбухла.

Шаг 3. В отдельной миске взбиваем яйца с двумя видами сахара до пышной пенки.

Шаг 4. К творожной массе выливаем яичную смесь и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 5. Формируем из теста аккуратные сырники и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 7. Пышные сырники из творога с манкой без муки готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Творожные сырники без муки с манкой

Творожные сырники без муки с манкой отличаются нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой румяный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 2 ст.л.

Крупа манная – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой емкости взбиваем яйцо со щепоткой соли.

Шаг 2. Выкладываем сюда творог и хорошенько все вымешиваем до однородности.

Шаг 3. Высыпаем в заготовку сахар.

Шаг 4. Дальше высыпаем манную крупу.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем заготовку и оставляем на 5-7 минут для набухания крупы.

Шаг 6. Из полученного теста лепим аккуратные сырники.

Шаг 7. Выкладываем заготовки на разогретую сухую сковороду.

Шаг 8. Готовим под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 9. Творожные сырники без муки с манкой готовы. Подавайте к столу!

Вкусные сырники из творога с манкой и яблоком

Вкусные сырники из творога с манкой и яблоком порадуют нежным вкусом с приятной фруктовой кислинкой. Такой продукт идеально подойдет для семейного завтрака или чаепития, а также уместен для детского меню. Обязательно попробуйте приготовить такие аппетитные сырники по нашему проверенному рецепту!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Яблоко крупное – 1 шт.

Яйцо крупное – 1 шт.

Крупа манная – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Мука – для панировки.

Масло растительное – для жарки.

Ванилин – 1 гр.

Цедра лимона – по вкусу.

Цедра апельсина – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты из списка.

Шаг 2. В глубокую миску отправляем творог, яйцо, измельченное яблоко без кожуры, два вида цедры, ванилин и сахар.

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем содержимое и добавляем сюда манную крупу. Снова все перемешиваем и даем тесту настояться.

Шаг 4. Из теста формируем аккуратную колбаску и панируем ее в муке.

Шаг 5. Колбаску разрезаем на лепешки одинаковой толщины.

Шаг 6. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем сюда подготовленные сырники.

Шаг 7. Обжариваем угощения до румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Вкусные сырники из творога с манкой и яблоком готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Сырники из творога с манкой без яиц

Сырники из творога с манкой без яиц порадуют нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой воздушный продукт идеально подойдет для домашнего завтрака или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог жирный – 0,5 кг.

Крупа манная – 6 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Творог взбиваем блендером, чтобы он стал более пышным.

Шаг 3. Отправляем в творог манную крупу, сахар и соль. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг 4. Из полученной массы лепим аккуратные шарики.

Шаг 5. Каждый шарик аккуратно придавливаем, чтобы придать ему форму лепешки. Каждую лепешку можно обвалять в муке, но это не обязательно.

Шаг 6. Перекладываем заготовки в разогретую с растительным маслом сковороду и обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Готовые сырники перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 8. Сырники из творога с манкой без яиц готовы. Подавайте к столу с любимыми дополнениями!

Сырники с манкой и крахмалом на сковороде

Сырники с манкой и крахмалом на сковороде – это несложный и быстрый в приготовлении продукт для вашего семейного завтрака или перекуса. Готовые сырники выйдут невероятно нежными и аппетитными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Крупа манная – 4 ст.л.

Крахмал – 4 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар ванильный – 0,5 ч.л.

Соль – 3 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука – 6 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем перетертый через сито творог, взбитые яйца с сахаром, ванильный сахар и соль. Также добавляем крахмал, разрыхлитель, муку и манную крупу. Тщательно вымешиваем все до однородности.

Шаг 3. Из готового теста лепим аккуратные шарики и слегка придавливаем, чтобы сделать их плоскими. Придаем аккуратную форму сырников.

Шаг 4. Выкладываем заготовки на сковороду с растительным маслом.

Шаг 5. Обжариваем сырники до золотистого оттенка со всех сторон.

Шаг 6. Затем перекладываем их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 7. Сырники с манкой и крахмалом на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Нежные сырники с манкой и сметаной

Нежные сырники с манкой и сметаной идеально подойдут для вашего завтрака или перекуса. Такое угощение порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Творог – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Крупа манная – 4 ст.л.

Мука – для панировки.

Сметана – 2 ст.л. для подачи.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог хорошенько разминаем вилкой или перетираем через металлической сито.

Шаг 2. Разбиваем к нему куриное яйцо.

Шаг 3. Высыпаем сахар и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 4. Далее высыпаем манную крупу и снова все перемешиваем. Оставляем на 30 минут для набухания крупы.

Шаг 5. Тесто должно выйти плотным. Из такого теста будет легко сформировать сырники.

Шаг 6. Лепим из теста аккуратные плоские сырники и панируем их в муке.

Шаг 7. Перекладываем заготовки на сковороду с растительным маслом и обжариваем с обеих сторон до румянца.

Шаг 8. Нежные сырники готовы. Подавайте к столу полив сметаной и скорее пробуйте!

ПП сырники с манкой

ПП сырники с манкой – это отличная кулинарная идея для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Такое лакомство порадует невысокой калорийностью и невероятно нежным вкусом. Подавайте к столу, дополнив ягодами, йогуртом или другими дополнениями по вкусу. Берите на заметку наш пошаговый рецепт!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Творог – 100 гр.

Крупа манная – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Стевия – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления сырников.

Шаг 2. Творог хорошенько разминаем вилкой.

Шаг 3. К творогу отправляем яйцо, стевию и половину манной крупы. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 4. Из полученного теста формируем аккуратную колбаску.

Шаг 5. Колбаску разделяем на равные по толщине лепешки. Формируем из них сырники, панируем в оставшейся манке.

Шаг 6. Перекладываем угощения на антипригарную сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца с обеих сторон на небольшом огне.

Шаг 7. ПП сырники с манкой готовы. Угощайтесь!

Пышные сырники с манкой и разрыхлителем

Пышные сырники с манкой и разрыхлителем – это простой и быстрый в приготовлении продукт для вашего семейного завтрака или перекуса. Готовые сырники выйдут невероятно нежными и аппетитными. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 1 кг.

Крупа манная – 70 гр.

Сахар – 70 гр.

Мука – 150 гр.

Яйцо – 2 шт.

Ванилин – 1 гр.

Разрыхлитель – 1 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем необходимое количество творога.

Шаг 2. Разбиваем в творог куриные яйца и добавляем сахар. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 3. Высыпаем сюда манную крупу.

Шаг 4. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Тщательно вымешиваем однородное тугое тесто.

Шаг 5. Из теста формируем аккуратную колбаску и разделяем ее на небольшие лепешки.

Шаг 6. Формируем из каждой лепешки сырники. Можно обвалять их в муке. Дальше обжариваем на сковороде с растительным маслом до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Пышные сырники с манкой и разрыхлителем готовы. Угощайтесь!