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Фруктовое канапе с клубникой

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Фруктовое канапе с клубникой

Описание приготовления:

Помимо клубники предлагаю использовать банан, яблоко и киви. Также вы можете взять абсолютно любой набор фруктов или ягод. Подавать канапе лучше сразу после приготовления, пока ягоды свежие и имеют аппетитный внешний вид. По желанию можно добавить мед или топленый шоколад.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Закуски / Канапе

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 5 Штук
  • Банан 1 Штука
  • Яблоко 1 Штука
  • Киви 1 Штука
  • Мед По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

76 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовое канапе с клубникой»

Фруктовое канапе с клубникой

Подготовьте ингредиенты. При желании фрукты можете взять любые другие.

Фруктовое канапе с клубникой

Банан очистите и нарежьте небольшими кусочками. Яблоко ополосните и просушите, нарежьте кубиками.

Фруктовое канапе с клубникой

Киви очистите и нарежьте небольшими кусочками. Клубнику ополосните и просушите, нарежьте пополам, если клубника мелкая, оставьте целиком.

Фруктовое канапе с клубникой

Теперь просто нанизайте фрукты на шпажки — клубника, киви, яблоко и банан. Фруктовое канапе с клубникой можно подавать к столу.

Фруктовое канапе с клубникой

Приятного аппетита!

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