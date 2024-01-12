Описание приготовления:

Помимо клубники предлагаю использовать банан, яблоко и киви. Также вы можете взять абсолютно любой набор фруктов или ягод. Подавать канапе лучше сразу после приготовления, пока ягоды свежие и имеют аппетитный внешний вид. По желанию можно добавить мед или топленый шоколад.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Закуски / Канапе

Состав / Ингредиенты:

Клубника 5 Штук

Банан 1 Штука

Яблоко 1 Штука

Киви 1 Штука

Мед По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

76 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктовое канапе с клубникой»

Подготовьте ингредиенты. При желании фрукты можете взять любые другие.

Банан очистите и нарежьте небольшими кусочками. Яблоко ополосните и просушите, нарежьте кубиками.

Киви очистите и нарежьте небольшими кусочками. Клубнику ополосните и просушите, нарежьте пополам, если клубника мелкая, оставьте целиком.

Теперь просто нанизайте фрукты на шпажки — клубника, киви, яблоко и банан. Фруктовое канапе с клубникой можно подавать к столу.

Приятного аппетита!