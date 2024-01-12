Описание приготовления:
Помимо клубники предлагаю использовать банан, яблоко и киви. Также вы можете взять абсолютно любой набор фруктов или ягод. Подавать канапе лучше сразу после приготовления, пока ягоды свежие и имеют аппетитный внешний вид. По желанию можно добавить мед или топленый шоколад.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Закуски / Канапе
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 5 Штук
- Банан 1 Штука
- Яблоко 1 Штука
- Киви 1 Штука
- Мед По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
76 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фруктовое канапе с клубникой»
Подготовьте ингредиенты. При желании фрукты можете взять любые другие.
Банан очистите и нарежьте небольшими кусочками. Яблоко ополосните и просушите, нарежьте кубиками.
Киви очистите и нарежьте небольшими кусочками. Клубнику ополосните и просушите, нарежьте пополам, если клубника мелкая, оставьте целиком.
Теперь просто нанизайте фрукты на шпажки — клубника, киви, яблоко и банан. Фруктовое канапе с клубникой можно подавать к столу.
Приятного аппетита!