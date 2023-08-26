Аджика из кабачков: как приготовить соус с пикантным и мягким вкусом (видео)

Лучше всего закрывать такую аджику в баночки емкостью 300-500 мл.

Традиционная аджика в представлении многих – это соус из томатов, перца, зачастую яблок, чеснока. Однако не менее вкусной получается и аджика из кабачков. Она имеет пикантный и умеренно острый кисло-сладкий вкус и идеально подходит в качестве дополнения к мясу, пельменям, колбасе и ветчине. Ее используют и как заправку к супам или овощному рагу. Классическая абхазская аджика — это очень густая масса или чуть влажный порошок, состоящий в основном из красного перца, соли, чеснока и ароматных трав. Как приготовить вкусную аджику из кабачков, рассказали на кулинарном канале «Вкусно Просто и Доступно».

Аджика из кабачков на зиму

Ингредиенты:

чеснок – 3 головки;

сахар – 100 гр;

помидоры – 1 кг;

перец чили – 3 шт;

сладкий перец – 200 гр;

морковь – 200 гр;

растительное масло –120 мл;

кабачки – 2 кг;

столовый уксус (9%) – 80 мл;

томатная паста – 140 гр.

Способ приготовления:

Молодые кабачки помыть в холодной воде, обрезать плодоножки, при необходимости обрезать все поврежденные места. Очистить кабачки от кожуры, нарезать кубиками размером примерно 2-3 см, чтобы удобно было закладывать в мясорубку. Если же измельчать будете в блендере, то резать нужно кубиками примерно 1,5-2 см.

Помидоры вымыть, пробланшировать и снять кожицу. Нарезать их дольками и отправить в миску к кабачкам.

Морковь, сладкий перец и перец чили помыть, морковь почистить, болгарский перец очистить от семян, в чили семена оставить, чтобы они дали больше остроты в аджике. Вместо свежего перца можете использовать сушеный молотый. В этом случае его потребуется примерно 2 ч. л. Нарезать все овощи кусочками, чтобы они легко помещались в мясорубку.

Сладкий перец, томаты, кабачки, помидоры и морковь измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, используя решетку со средним размером отверстий.

Переложить измельченные овощи в кастрюлю с толстым дном, поставить на сильный огонь и варить до закипания и 20 минут после него, периодически перемешивая аджику, чтобы она не подгорела. Огонь уменьшать не надо.

Затем в кастрюлю добавить сахар, томатную пасту, рафинированное растительное масло, соль и острый перец. Снова довести массу до кипения и варить 10 минут, после чего положить туда же измельченный чеснок и влить 80 мл 9% уксуса. Если используете более мягкий уксус (яблочный, рисовый или винный), то нужно брать вдвое больше, то есть 160 мл.

Опять довести аджику до кипения и варить еще 5 минут. Разложить горячую аджику по стерилизованным банкам емкостью 300–500 мл. Наполненные банки герметично закрыть ошпаренными крышками. Банки с аджикой перевернуть вверх дном, чтобы убедится в герметичности крышек. В таком виде остудить соус и отправить его в кладовку.

Ранее Фокус писал, как приготовить сырую аджику с хреном, а также делился рецептом аджики Евгения Клопотенко.