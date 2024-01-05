«Глаз дракона»: роскошный торт с вишнями

В прошлую субботу у меня наконец дошли руки сделать уборку в морозильнике. Пока продукты стояли на балконе, большинству из них дурно не стало. Но вот вишни разморозились… И уже в воскресенье на завтрак я подала кисель с варениками. А к обеденному чаю поставила на стол торт «Глаз дракона». Это красивенная выпечка, от приготовления которой вы не устанете.

В прошлом году на даче вишен у нас уродило много. Конечно, весь урожай пускать на варенье я не стала. Ведь знаю, что муж любит полакомиться ягодным киселем посреди зимы, а готовить напиток из замороженных вишен так просто. Но не киселем единым! У меня есть целая стопка рецептов, которые помогут вам расправиться с лишними вишнями в морозилке.

Как приготовить торт «Глаз дракона»

Этот пляцек напоминает мне пирог «Зебра»: такой же красивый узор из белого и шоколадного теста. А сырные шарики с вишней внутри словно глазки, они делают внешний вид десерта еще интереснее.

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Сахар160 г Сливочное масло200 г Сметана150 г Разрыхлитель1 ч. л. Пшеничная мука300 г Какао-порошок2 ст. л. Молоко3 ст. л. Кокосовая стружка8 ст. л. Сыр «Филадельфия»200 г Вишня9 шт.

Приготовление

Первым делом приготовим кокосовые шарики. Для этого смешайте в глубокой емкости 3 ст. л. сахара с желтком, кокосовой стружкой и крем-сыром. Из этой массы скатайте сырные шарики с вишней внутри. Готовые шарики выложите на доску и отправьте в морозилку на 20 минут. Пока они застывают, размягченное масло взбейте с остатками сахара в пышную массу. В процессе добавляйте в нее по одному яйцу, белок, а потом — сметану. Муку смешайте с разрыхлителем. Постепенно введите в масляную смесь. Форму для выпечки выстелите пергаментом, перелейте в нее половину теста и разровняйте. Во вторую половину вмешайте какао-порошок и молоко. Поверх белого теста выложите шоколадное, а в него погрузите сырные шарики. Выпекайте пляцек в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. Затем дождитесь, пока он остынет, и залейте его глазурью или кремом по вкусу.

Если не хотите заморачиваться, обычный белковый крем для украшения тоже подойдет. Я готовлю его по рецепту по ссылке. Такой пляцек украсит не только праздничный стол, но и семейную воскресную трапезу. Порадуйте близких домашней выпечкой, приготовленной с любовью!