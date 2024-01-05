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Нашла рецепт в старом журнале. Салат, который я готовлю вместо «Оливье»

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Нашла рецепт в старом журнале. Салат, который я готовлю вместо «Оливье»

Салатов много не бывает, особенно на праздничном столе. Поэтому готовить лучше побольше салатов, тем более если гостей на празднике будет немало. Стоит уделять внимание не только традиционным салатам Оливье и Сельди под Шубой. Есть менее известные, но тоже вкусные салаты.

Для того, чтобы узнать про такие салаты, рекомендуется заглянуть в советские книги рецептов. Как правило, в таких кулинарных трудах описывается много забытых салатов. При этом это вкусные блюда, которые подавались в столовых.

Приготовим один из советских салатов.

Ингредиенты для салата:

  • копченые окорочка — 2 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • картофель вареный — 2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • маринованные грибы шампиньоны — 200 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • майонез — 3 ст.л.

Приготовление салата:

Очищаем отварной картофель и натираем на крупной терке в салатник. Аналогично натираем вареные очищенные яйца, смешиваем.

Удаляем кожу и косточки с куриного мяса и нарезаем его маленькими кусочками. Нарезаем мелким кубиком сыр, добавляем вместе с мясом в салатник.

Режем на пополам или на четвертинки грибы, добавляем в салат. Шинкуем мелко зеленый лук, высыпаем в блюдо. Салат солим и перчим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Нашла рецепт в старом журнале. Салат, который я готовлю вместо «Оливье»

Получается простой советский салат на праздник.

Нашла рецепт в старом журнале. Салат, который я готовлю вместо «Оливье»

По желанию готовить блюдо можно даже в обычные будни.

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