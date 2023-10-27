Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить голландский десерт "Хагельслаг". Хлеб подойдет бриошь, тостовый или батон. Посылку можно выбрать любую, которая вам понравится. Приготовить "Хагельслаг" можно за 5 минут, такой десерт понравится и детям, и взрослым, так что рекомендую обязательно попробовать!
Назначение: На завтрак Блюдо: Десерты География кухни: Голландская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Хлеб тостовый 2 Ломтика
- Сливочное масло 20 Грамм
- Посыпка шоколадная 2 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
411 ккал
Калорийность
6 г
Белки
28 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Голландский десерт "Хагельслаг"»
Подготовьте все ингредиенты.
Хлеб подсушите в сухой сковороде с двух сторон.
Смажьте маслом.
Сверху посыпьте шоколадной крошкой.
Голландский десерт готов, приятного вам аппетита!