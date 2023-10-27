Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить голландский десерт "Хагельслаг". Хлеб подойдет бриошь, тостовый или батон. Посылку можно выбрать любую, которая вам понравится. Приготовить "Хагельслаг" можно за 5 минут, такой десерт понравится и детям, и взрослым, так что рекомендую обязательно попробовать!

Назначение: На завтрак Блюдо: Десерты География кухни: Голландская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Хлеб тостовый 2 Ломтика

Сливочное масло 20 Грамм

Посыпка шоколадная 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

411 ккал

Калорийность

6 г

Белки

28 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Голландский десерт "Хагельслаг"»

Подготовьте все ингредиенты.

Хлеб подсушите в сухой сковороде с двух сторон.

Смажьте маслом.

Сверху посыпьте шоколадной крошкой.

Голландский десерт готов, приятного вам аппетита!