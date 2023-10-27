Рецепт: Морской окунь запеченный — в духовке

Ингредиенты:
морской окунь — 800 грамм;
приправа для рыбы с кунжутом — по вкусу;
соль — по вкусу;
масло растительное рафинированное — по вкусу;
свежий огурец — 1 шт;
томаты — 1 шт;
руккола — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет! Предлагаю сегодня вам, приготовить грандиозное блюдо! Это будет морской окунь запечённый. Рыба эта очень полезна. Она содержит минимум костей. А именно, то это лишь один позвоночник. Мясо белое, нежное, вкусное. Оно напоминает чем-то курицу и свинину одновременно, но конечно же — это рыба!
Чтобы приготовить это блюдо понадобится минимум ингредиентов. Прежде всего это конечно же красивый морской окунь. Его нужно будет очистить от чешуи и внутренностей и хорошо промыть.
Далее потребуется приправа для рыбы.
Всю тушку окуня хорошо посыпаем приправой и слегка втираем в рыбку. Оставляем рыбу минут на пятнадцать для маринования.
Противень для запекания выстилаем бумагой для выпечки и наливаем растительное масло, не слишком много. Распределяем маслице равномерно по бумаге.
Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим рыбу запекаться вначале на пятнадцать минут.
Затем открываем духовку, присаливаем слегка ( в приправе уже есть немного соли), и поливаем растительным маслом рыбу сверху, черпая его ложкой прямо с противня. Так у нас получится шикарная корочка.
Оставляем рыбу запекаться ещё на пятнадцать минут. Затем достаем наше блюдо и сервируем. Моем овощи. Нарезаем огурец, помидор кружками. Выкладываем овощи вокруг рыбы. Украшаем рыбу сверху рукколой.
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 330 руб.