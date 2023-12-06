Разнообразить утреннее меню своей семьи достаточно просто, особенно если подать к завтраку горячие бутерброды с фаршем и сыром. Такую закуску очень любят в Германии. Всё потому, что немецкие хозяюшки ценят свое время. Из-за этого они готовят к завтраку столь быстрое и сытное блюдо, вкус которого нравится всем членам семьи (даже самым младшеньким).

В качестве основного ингредиента для таких бутербродов вы можете брать как свиной, так и куриный фарш. Но стоит сказать, справедливости ради, что с первым видом мяса начинка получится более сочной. Что же касается хлеба, то свой выбор стоит остановить на белом. Подойдет обычная буханка, тостовое изделие или же батон.

Как приготовить горячие бутерброды с фаршем и сыром

При желании вы можете добавить в начинку соленый огурец. Нарежьте его слайсами и выложите на хлеб перед фаршем. Вместо огурцов можете использовать свежий помидор. Промойте его под проточной водой и нарежьте небольшим кубиком. Выложите томат на хлеб, а сверху уже поместите мясо.

Ингредиенты

Свиной фарш300 г Хлеб140 г Зеленый лук0,25 пуч. Черный перец (молотый)2 щеп. Соль по вкусу Сливочное масло по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем зеленый лук. Обсушиваем его. Нарезаем лук небольшими кольцами. Добавляем его к свиному фаршу. Всыпаем к мясу соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Нарезаем хлеб ломтиками. Смазываем их небольшим количеством сливочного масла. Сверху выкладываем мясной слой, равномерно распределяя фарш. Натираем на крупной терке твердый сыр. Посыпаем им бутерброды. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.Отправляем бутерброды в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Готово!

К слову, сделать такие горячие бутерброды можно как в духовке, так и в микроволновой печи. Отправьте их готовиться на 7 минут. После вы достанете из микроволновки отменную закуску. Мясная начинка получится сочной (главное — выкладывайте ее тонким слоем), а твердый сыр расплавится и начнет тянуться. Потому к столу вы подадите шикарную закуску, которую будут уплетать за обе щеки все ваши родные. Кстати, ранее мы рассказывали, как приготовить горячие бутерброды с сосисками в духовом шкафу.