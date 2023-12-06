Портал про города-курорты | Perekop

Горячие бутерброды с фаршем и сыром

На чтение: 2 минуты
Горячие бутерброды с фаршем и сыром

Разнообразить утреннее меню своей семьи достаточно просто, особенно если подать к завтраку горячие бутерброды с фаршем и сыром. Такую закуску очень любят в Германии. Всё потому, что немецкие хозяюшки ценят свое время. Из-за этого они готовят к завтраку столь быстрое и сытное блюдо, вкус которого нравится всем членам семьи (даже самым младшеньким).

В качестве основного ингредиента для таких бутербродов вы можете брать как свиной, так и куриный фарш. Но стоит сказать, справедливости ради, что с первым видом мяса начинка получится более сочной. Что же касается хлеба, то свой выбор стоит остановить на белом. Подойдет обычная буханка, тостовое изделие или же батон.

Как приготовить горячие бутерброды с фаршем и сыром

При желании вы можете добавить в начинку соленый огурец. Нарежьте его слайсами и выложите на хлеб перед фаршем. Вместо огурцов можете использовать свежий помидор. Промойте его под проточной водой и нарежьте небольшим кубиком. Выложите томат на хлеб, а сверху уже поместите мясо.

Ингредиенты

Свиной фарш300 г Хлеб140 г Зеленый лук0,25 пуч. Черный перец (молотый)2 щеп. Соль по вкусу Сливочное масло по вкусу

Приготовление

    Тщательно промываем зеленый лук. Обсушиваем его. Нарезаем лук небольшими кольцами. Добавляем его к свиному фаршу.

    Горячие бутерброды с фаршем и сыром

    Всыпаем к мясу соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Нарезаем хлеб ломтиками. Смазываем их небольшим количеством сливочного масла. Сверху выкладываем мясной слой, равномерно распределяя фарш.

    Горячие бутерброды с фаршем и сыром

    Натираем на крупной терке твердый сыр. Посыпаем им бутерброды. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.Отправляем бутерброды в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Готово!

    Горячие бутерброды с фаршем и сыром

К слову, сделать такие горячие бутерброды можно как в духовке, так и в микроволновой печи. Отправьте их готовиться на 7 минут. После вы достанете из микроволновки отменную закуску. Мясная начинка получится сочной (главное — выкладывайте ее тонким слоем), а твердый сыр расплавится и начнет тянуться. Потому к столу вы подадите шикарную закуску, которую будут уплетать за обе щеки все ваши родные. Кстати, ранее мы рассказывали, как приготовить горячие бутерброды с сосисками в духовом шкафу.

Что будем искать? Например,Человек