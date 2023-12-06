Не рецепт, а золото. Так готовят в лучших Японских ресторанах: отменные котлеты в особенном соусе

Котлеты сейчас готовятся почти в каждой семье. Это сытное мясное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром, от картофеля до риса.
При этом котлеты не наскучивают, так как имеют разные варианты приготовления. Можно сделать котлеты с куриным мясом, с ассорти разных видов фарша, с добавлением овощей, риса.
Существуют даже котлеты для людей, которые худеют. Такие котлеты готовятся из мяса птицы, без дополнительных калорийных продуктов.
Котлеты готовятся как полностью из мяса, так и с добавлением хлеба, яиц и манной крупы. Одним словом котлеты — универсальное блюдо.
Приготовим котлеты с капустой в домашних условиях.
Ингредиенты для котлет с капустой:
- капуста — 300 г;
- лук репчатый — шт.;
- фарш — 500 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйцо — шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- панировочные сухари;
- молоко — 200 мл;
- сыр плавленый — 180 г.
Приготовление котлет с капустой:
Крупно шинкуем капусту, нарезаем большими кусочками репчатый лук. Измельчаем лук с капустой в блендере или пропускаем через мясорубку.
В фарш выкладываем капустную массу, пропускаем через пресс туда же зубчики чеснока. Разбиваем к фаршу яйцо, высыпаем соль и тщательно перемешиваем.
Формируем из смеси овальные котлеты, обваливаем в панировочных сухарях.
В сковороде с растительным маслом обжариваем котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.
В отдельную миску выливаем молоко, выкладываем плавленый сыр, измельчаем погружным блендером. Вливаем сырную смесь в сковороду к котлетам, накрываем крышкой.
Готовим котлеты под крышкой 20 минут на медленном огне.
Получаются отменные котлеты в сырном соусе. Это блюдо заменит обычные котлеты, которые вы готовите каждый день.