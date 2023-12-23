ГлавнаяРецептыГости будут умолять о рецепте: подборка королевских салатов к праздничному столу Гости будут умолять о рецепте: подборка королевских салатов к праздничному столу На чтение: 2 минуты Ни празднование не обходится без вкусных салатов. Рождество и Новый год не исключения. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 Канал предлагает сделать легкие в приготовлении салаты, которые понравятся буквально всем. Выбирайте, какой больше по вкусу, или готовьте все три. Читайте также Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особенный рецепт мегахрустящего блюда Салат с шампиньонами и зеленым горошком Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 250 – 300 граммов шампиньонов; – 1 лук; – 1 морковь; – 100 граммов консервированного зеленого горошка; – 2 – 3 столовые ложки майонеза; – 3 – 4 столовых ложки масла; – зелень, соль, черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Лук нарежьте мелким кубиком, а морковь натрите. Обжарьте овощи на сковороде с растительным маслом. Отдельно обжарьте мелко нарезанные грибы. Сцедите лишнее масло в случае необходимости. Смешайте обжаренные овощи, грибы и горошек. Заправьте майонезом и перемешайте. Добавьте специи и мелко нарезанную зелень. Салат с крабовыми палочками Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 200 граммов крабовых палочек; – 250 граммов консервированной кукурузы; – 3 отварных куриных яйца; – 2 огурца; – 100 граммов отварного риса; – 1 лук; – соль, черный молотый перец, майонез по вкусу. Приготовление: Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нашинкуйте произвольными кусочками и переложите в миску. Добавьте кукурузу, предварительно сваренный рис, майонез, соль, перец и перемешайте. Салат с виноградом и курицей Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 отварное куриное филе; – 100 граммов феты или брынзы; – 3 отварных куриных яйца; – 1 сладкий перец; – 150 – 200 граммов винограда; – майонез, соль, черный молотый перец, зелень по вкусу. Приготовление: Отварное куриное мясо нашинкуйте небольшими кусками. То же сделайте с яйцами, сладким перцем и сыром. Виноград разрежьте пополам, если он большой. Все смешайте, добавьте майонез со специями и снова перемешайте. Приятного аппетита! Понравилась подборка? Попробуйте еще приготовить голубцы по рецепту известного повара Эктора Хименеса-Браво. Этот рецепт просто разорвал тикток. Поделитесь с друзьями