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Готовлю этот салат 3 раза в неделю. Здоровый рецепт: свекла, яблоко и морковь

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Готовлю этот салат 3 раза в неделю. Здоровый рецепт: свекла, яблоко и морковь

Салаты всегда были неотъемлемой частью жизни человека. В древности салаты готовили и в Египте, и в Греции, и в Римской Империи. Дело в том, что салаты считались едой атлетов. В основном древние салаты создавались из зелени и лука, заправлялись оливковым маслом и иногда солью.

Позднее в салаты стали добавлять новые продукты. Однако, это произошло в Средние века. Фрукты и овощи появились в царских и королевских салатах.

Еще позднее настала эра салатов. Повара начали активно экспериментировать с этим блюдом.

Расскажем про приготовление салата с яблоком.

Ингредиенты для салата:

  • Морковь – 2 шт.;
  • Свекла – 1 шт.;
  • Яблоки – 2 шт.;
  • Лимонный сок – 2 ст.л.;
  • Апельсин – 1/3 шт.;
  • Оливковое масло – 2 ст.л.;
  • Мед – 1 ч.л.;
  • Французский соус с горчицей – 1 ч.л.;
  • Соль – ½ ч.л.;
  • Чернослив – 5 шт.;
  • Грецкие орехи – 3 шт.;
  • Петрушка – несколько стеблей.

Приготовление салата:

Очищаем и натираем на крупной терке морковь. Отвариваем заранее свеклу и очищаем, натираем на крупной терке.

Очищаем яблоки и натираем на терке. Можно вместо обычной терки взять терку по-корейски.

Поливаем яблоки лимонным соком, смешиваем в одной миске со свеклой и морковью. Для заправки выдавливаем сок апельсина, добавляем к нему оливковое масло, мед, французскую горчицу и соль, смешиваем.

Готовлю этот салат 3 раза в неделю. Здоровый рецепт: свекла, яблоко и морковь

Заправляем соусом салат и перемешиваем. Нарезаем мелко чернослив, выкладываем в салат. На сковороде жарим орехи и измельчаем скалкой, высыпаем также в салат.

Можно также украсить салат петрушкой.

Готовлю этот салат 3 раза в неделю. Здоровый рецепт: свекла, яблоко и морковь

Получается яркий витаминный и полезный салат на каждый день.

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