Готовлю этот салат 3 раза в неделю. Здоровый рецепт: свекла, яблоко и морковь

Салаты всегда были неотъемлемой частью жизни человека. В древности салаты готовили и в Египте, и в Греции, и в Римской Империи. Дело в том, что салаты считались едой атлетов. В основном древние салаты создавались из зелени и лука, заправлялись оливковым маслом и иногда солью.
Позднее в салаты стали добавлять новые продукты. Однако, это произошло в Средние века. Фрукты и овощи появились в царских и королевских салатах.
Еще позднее настала эра салатов. Повара начали активно экспериментировать с этим блюдом.
Расскажем про приготовление салата с яблоком.
Ингредиенты для салата:
- Морковь – 2 шт.;
- Свекла – 1 шт.;
- Яблоки – 2 шт.;
- Лимонный сок – 2 ст.л.;
- Апельсин – 1/3 шт.;
- Оливковое масло – 2 ст.л.;
- Мед – 1 ч.л.;
- Французский соус с горчицей – 1 ч.л.;
- Соль – ½ ч.л.;
- Чернослив – 5 шт.;
- Грецкие орехи – 3 шт.;
- Петрушка – несколько стеблей.
Приготовление салата:
Очищаем и натираем на крупной терке морковь. Отвариваем заранее свеклу и очищаем, натираем на крупной терке.
Очищаем яблоки и натираем на терке. Можно вместо обычной терки взять терку по-корейски.
Поливаем яблоки лимонным соком, смешиваем в одной миске со свеклой и морковью. Для заправки выдавливаем сок апельсина, добавляем к нему оливковое масло, мед, французскую горчицу и соль, смешиваем.
Заправляем соусом салат и перемешиваем. Нарезаем мелко чернослив, выкладываем в салат. На сковороде жарим орехи и измельчаем скалкой, высыпаем также в салат.
Можно также украсить салат петрушкой.
Получается яркий витаминный и полезный салат на каждый день.