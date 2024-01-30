Засолка икры форели – это простой и увлекательный процесс, с помощью которого вы получите невероятно вкусный и аппетитный деликатес для вашего домашнего или праздничного стола. Красную икру можно засолить разными способами. Для вас мы подготовили проверенную кулинарную подборку из десяти быстрых и вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Как засолить икру форели быстро и вкусно в домашних условиях

Как засолить икру форели быстро и вкусно в домашних условиях, мы рассказали в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к процессу. Готовая икра выйдет очень вкусной и привлекательной и точно никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты –+4 порц.

Икра красная 1 шт.

Соль 50 гр.

Вода 1 л.

Масло оливковое 1 ч.л.

Шаги 20 мин.

Как быстро и вкусно засолить икру форели в домашних условиях? Извлекаем ястык с икрой из форели. Приступаем к процессу очистки. Дополняем икру чайной ложкой соли и заливаем 500 мл горячей воды. Оставляем на 5 минут. Руками отделяем икринки от пленок. Затем икру кладем на сито и промываем под водой. Удаляем остатки пленок. В оставшихся 500 мл воды перемешиваем соль – 50 грамм. Сюда погружаем икру и солим ее 15 минут. Отбрасываем икру на дуршлаг и перекладываем ее на бумажное полотенце, чтобы просушить. Затем перемешиваем продукт с оливковым маслом.

Теперь вы знаете, как засолить икру форели быстро и вкусно в домашних условиях. Берите на заметку!

Слабосоленая икра форели в ястыках

Слабосоленая икра форели в ястыках порадует вас насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом. Из такого деликатеса вы приготовите самые вкусные и яркие закуски. Для засолки используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Икра форели – 400 гр.

Соль – 70 гр.

Вода – 1 л.

Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Извлекаем ястыки с икрой из рыбы. Также кипятим воду и делим ее на две части. В одну добавляем 50 грамм соли, во вторую 20 грамм.

Шаг 2. Выкладываем икру в ястыках в воду с меньшим количеством соли. Оставляем на 2 минуты и дальше руками отделяем икринки от пленок.

Шаг 3. Промываем икру в чистой воде и убираем все оставшиеся пленки.

Шаг 4. Заливаем икру вторым рассолом и оставляем на 10 минут, затем снова отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 5. Перекладываем икру на бумажное полотенце или марлю, даем ей обсохнуть.

Шаг 6. Дальше продукт перекладываем в банку и перемешиваем с растительным маслом.

Шаг 7. Слабосоленая икра форели в ястыках готова. Можно угощаться!

Как быстро и вкусно засолить икру форели в тузлуке

Как быстро и вкусно засолить икру форели в тузлуке, мы поделились в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к процессу. Готовая икра выйдет невероятно вкусной и привлекательной. Она идеально подойдет для праздничных закусок.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Икра форели – 500 гр.

Вода – 1 л.

Соль – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Извлекаем красную икру из форели.

Шаг 2. Перекладываем продукт в теплую воду, чтобы удалить все пленки.

Шаг 3. Сперва отделяем пленки от икринок руками, затем активно перемешиваем венчиком. Так все пленки останутся на венчике.

Шаг 4. Отбрасываем икру на мелкое металлическое сито и промываем до прозрачности воды.

Шаг 5. Готовим тузлук. Растворяем в кипяченой воде соль. Погружаем сюда икру на 15 минут. После снова отбрасываем на сито.

Шаг 6. Раскладываем готовую икру по банкам, заливаем растительным маслом и перемешиваем.

Шаг 7. Вы узнали, как быстро и вкусно засолить икру форели в тузлуке. Берите на заметку!

Икра форели пряной засолки

Икра форели пряной засолки – это отличная кулинарная идея, которую точно стоит взять на заметку. Готовая красная икра выйдет невероятно яркой, ароматной и аппетитной. Ее можно использовать для бутербродов и других холодных закусок. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 25 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Икра форели – 200 гр.

Вода – 500 мл.

Соль – 40 гр.

Сахар-песок – 15 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец белый горошек – 4 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Имбирь молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вливаем в кастрюлю или сотейник воду. Добавляем сюда соль, сахар и все специи из списка.

Шаг 2. Провариваем рассол после закипания пару минут, после остужаем, прикрыв крышкой.

Шаг 3. Дальше пряный рассол процеживаем через несколько слоев марли.

Шаг 4. Икру форели промываем под водой и разбираем на икринки, удалив все пленки.

Шаг 5. Заливаем икру пряным рассолом и оставляем на 20 минут, затем переливаем на марлю. Даем немного обсохнуть.

Шаг 6. Дальше продукт складываем в стеклянную банку. Убираем в холодильник на сутки.

Шаг 7. Икра форели пряной засолки готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Засолка икры форели с помощью венчика

Засолка икры форели с помощью венчика – это простой в исполнении и универсальный кулинарный вариант, который точно стоит взять на заметку. Готовая красная икра выйдет очень яркой, вкусной и аппетитной. Ее можно использовать для бутербродов, салатов, тарталеток и других холодных закусок.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Икра форели – 500 гр.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем ястыки икры из форели и погружаем в теплую воду.

Шаг 2. Аккуратно отделяем пленку от икринок руками, затем хорошенько перемешиваем венчиком. Так мы очистим все икринки.

Шаг 3. Пленки останутся на венчике, их мы удаляем.

Шаг 4. Промываем икру до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Шаг 5. Дальше перекладываем на дуршлаг.

Шаг 6. В отдельной посуде вымешиваем в кипяченой воде соль и сахар. Погружаем сюда икру и оставляем на 15-20 минут.

Шаг 7. Спустя указанное время снова отбрасываем на дуршлаг и дополнительно просушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 8. Перекладываем икру в банку, заливаем растительным маслом и перемешиваем. Закрываем крышкой и убираем в холодильник.

Шаг 9. Засолка икры форели с помощью венчика завершена!

Засолка икры форели сухим способом

Засолка икры форели сухим способом получится даже у новичков. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Готовый продукт выйдет невероятно ярким по вкусу и привлекательным. Используйте для приготовления праздничных закусок.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Икра форели – 500 гр.

Соль – 50 гр.

Сахар-песок – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество икры и очищаем ее от пленок наиболее удобным для вас способом.

Шаг 2. Например, вы можете погрузить икру в теплую кипяченную воду. Дальше икринки разбиваем руками или венчиком.

Шаг 3. Перекладываем продукт на мелкое сито и промываем в холодной подсоленной воде.

Шаг 4. В миске перемешиваем подготовленную икру с солью и сахаром. Тщательно, стараясь не повредить икринки, перемешиваем. Оставьте на 10 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени перекладываем икру в марлю. Даем возможность стечь всей лишней жидкости.

Шаг 6. После перекладываем икру в банку. Закрываем емкость крышкой. Убираем в холодильник на 3-4 часа.

Шаг 7. Засолка икры форели сухим способом завершена. Попробуйте повторить у себя дома!

Слабосоленая икра форели с растительным маслом

Слабосоленая икра форели с растительным маслом отличается насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом. Из такого деликатеса вы приготовите самые вкусные и яркие закуски. Для засолки используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Икра форели – 400 гр.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Вода – 1 л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Извлекаем ястыки с красной икрой из свежей форели.

Шаг 2. Погружаем ястыки в теплую кипяченую воду.

Шаг 3. Аккуратно разбираем ястыки руками, чтобы отделить пленки.

Шаг 4. Перемешиваем продукт венчиком. Так все пленки намотаются на прибор, и мы получим полностью очищенные икринки.

Шаг 5. Далее из икры осторожно сливаем воду. Промываем несколько раз до прозрачности воды.

Шаг 6. Готовим рассол. В литре кипяченой воды перемешиваем соль и сахар до полного растворения.

Шаг 7. Опускаем в рассол подготовленную икру и оставляем на 15 минут.

Шаг 8. Перекладываем икру на дуршлаг и даем стечь воде.

Шаг 9. Затем икринки обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 10. Подготовленный продукт перекладываем в банку и заливаем растительным маслом, аккуратно перемешиваем.

Шаг 11. Закрываем крышкой и убираем на хранение в холодильник.

Шаг 12. Слабосоленая икра форели с растительным маслом готова. Угощайтесь!

Засолка икры радужной форели с солью и сахаром

Засолка икры радужной форели с солью и сахаром – это проверенный кулинарный вариант, который точно стоит взять на заметку. Готовая красная икра выйдет очень яркой, вкусной и разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 20

Ингредиенты:

Икра форели – 200 гр.

Соль – 30 гр.

Вода – 150 мл.

Сахар-песок – 7 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Для рассола соединяем горячую воду с солью и сахаром. Перемешиваем для растворения сухих продуктов. Даем рассолу остыть.

Шаг 3. Икру, предварительно очищенную от ястыков, выкладываем на сито с несколькими слоями марли. Промываем под водой.

Шаг 4. Очищаем икру от всех видимых соринок.

Шаг 5. Дальше ее перекладываем в банку. Заливаем остывшим рассолом и убираем в холодильник на 2 часа.

Шаг 6. Спустя 2 часа икру снова отбрасываем на сито и даем стечь воде.

Шаг 7. Засолка икры радужной форели с солью и сахаром завершена. Можно пробовать!

Быстрая слабосоленая икра форели «Пятиминутка»

Быстрая слабосоленая икра форели «Пятиминутка» порадует вас насыщенным вкусом и привлекательным внешним видом. Приготовить деликатес несложно. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 20

Ингредиенты:

Икра форели – 10 ястыков.

Соль – 500 гр.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищать ястыки лучше всего порциями, а не все сразу. Так мы кладем в кастрюлю с высокими бортиками три-четыре ястыка.

Шаг 2. Дальше ястыки можно перемешать насадками миксера для вымешивания теста, используя небольшую скорость.

Шаг 3. Так пленка от ястыков будет наматываться на насадки, а икринки освобождаться. Повторяем процедуру с оставшимися ястыками.

Шаг 4. Теперь займемся готовкой тузлука. Растворяем соль в воде и проверяем раствор с помощью очищенной чистой картошки. Опускаем ее в рассол. Если плавает близко к поверхности, тузлук готов. Дальше его нужно прокипятить и остудить.

Шаг 5. Остужаем тузлук до комнатной температуры и погружаем сюда подготовленную икру ровно на 5 минут.

Шаг 6. Далее икру отбрасываем на марлю, чтобы удалить лишнюю влагу.

Шаг 7. Раскладываем угощение по банкам и пакетикам.

Шаг 8. Быстрая слабосоленая икра форели «Пятиминутка» готова. Можно пробовать или использовать в приготовлении закусок.

Засолка икры форели горячим способом

Засолка икры форели горячим способом – это интересный кулинарный вариант, который точно стоит взять на заметку. Готовая красная икра выйдет очень яркой, вкусной и аппетитной. Ее можно использовать для бутербродов, салатов, тарталеток и других холодных закусок.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Икра форели – 500 гр.

Соль – 100 гр.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делаем два тузлука: холодный и горячий. Для этого по 50 грамм соли перемешиваем в литре воды.

Шаг 2. Ястыки икры опускаем сперва в холодный тузлук для очистки. Перемешиваем руками, отделяя икринки от пленок. Далее отбрасываем на сито.

Шаг 3. Также для горячего рассола перемешиваем 50 грамм соли в литре воды. Прогреваем до 60 градусов.

Шаг 4. Опускаем икру в горячий рассол. Делаем это быстро, чтобы икринки не сварились.

Шаг 5. Продолжаем отделять икринки в тузлуке с помощью нитриловых перчаток.

Шаг 6. Перекладываем икру на мелкое металлическое сито и затем на марлю, чтобы удалить всю влагу.

Шаг 7. С помощью пинцета убираем свернувшиеся пленки.

Шаг 8. Далее икру перекладываем в стеклянную банку и убираем в холодильник до остывания.

Засолка икры форели горячим способом завершена. Угощайтесь!