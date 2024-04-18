Готовлю из недорогой рыбы вкусное блюдо на ужин. Сочный минтай в сметанном соусе

Рыба всегда была одним из важных продуктов в рационе человека. Точную дату, когда люди начали готовить рыбу, назвать сложно. Однако есть свидетельства того, что рыба была одним из основных продуктов питания в рационе человека ещё в эпоху палеолита.

Археологические находки, такие как остатки рыбьих костей и чешуи, указывают на то, что люди ловили и ели рыбу уже более 40 000 лет назад. В разных культурах существуют свои уникальные способы приготовления рыбы. Например, в Японии популярны суши и сашими, в средиземноморской кухне — рыба, приготовленная на гриле, а в русской кухне — уха и рыбные пироги.

Можно готовить рыбу также на сковороде, тушить и жарить. Расскажем, как приготовить тушеный минтай.

Ингредиенты:

Минтай — 4 шт.;

Репчатый лук — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Томатная паста — 2 ст.л.;

Сметана 15% — 2 ст.л.;

Мука — 4 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Приправа для рыбы — 1 ч.л.;

Вода — 400 мл.

Приготовление тушеного минтая:

Минтай солим и перчим, оставляем мариноваться.

Нарезаем полукольцами репчатый лук и натираем на крупной терке морковь.

В сковороде на растительном масле обжариваем до прозрачности лук, затем добавляем к нему морковь. Солим и перчим овощи, смешиваем и обжариваем.

В отдельной таре соединяем сметану с томатной пастой и приправой для рыбы. Вливаем в смесь воду, перемешиваем и выливаем к овощам на сковороду.

В муке обваливаем маринованный минтай. Выкладываем рыбу в соус, тушим под крышкой 10 минут.

Затем переворачиваем кусочки рыбы и тушим аналогично.

Подавать такой минтай рекомендуется с зеленым луком.

Получается сочный минтай в сметанном соусе.