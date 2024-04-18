Рецепт: Колбасный рулет — со сливочным сыром и корнишонами

Ингредиенты:

колбаса сырокопченая — 120 гр.;

сыр сливочный — 30 гр.;

корнишоны маринованные — 2 шт.;

томаты черри — 6 шт.

Способ приготовления: Иногда хочется сделать для гостей что-то необычное и интересное, пи этом простое в исполнении. Вот такой нехитрый рулетик из сырокопченой колбасы со сливочным сыром и маринованными корнишонами обычно вызывает большой интерес при том, что готовить его очень просто.

Для колбасного рулета нам понадобится сырокопченая колбаса трех сортов. Очень удобно покупать колбасы уже в нарезке, так как кусочки очень тоненькие и хорошо поддаются скручиванию.

Кусочки сырокопченой колбасы раскладываем на пищевой пленке внахлест.

Сверху на колбасу выкладываем сливочный сыр.

Накрываем сыр пищевой пленкой и хорошо разравниваем скалкой в тонкий слой.

Выкладываем на сливочный сыр целые маринованные корнишоны.

С помощью пленки скатываем колбасы с сыром и корнишонами внутри в рулет, как если бы мы делали роллы.

Скрученный рулет убираем в холодильник на несколько часов, а потом нарезаем на небольшие части и подаем закусочный рулет из сырокопченой колбасы со сливочным сыром и корнишонами к столу, дополнив помидорами черри и сервировав пластиковыми шпажками.

Приятного аппетита!

*Время приготовления указано без учета времени застывания рулета в холодильнике.

Время приготовления: 10 мин.