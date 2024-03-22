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Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

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Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

Люди обожают торты, с этим высказыванием трудно не согласиться. Сейчас каждый человек может найти торт по своему вкусу. Даже если вы не особо любите сладкое, есть торты специально для вас с минимальным количеством сахара. Разнообразие десертов настолько большое, что бывает трудно определиться.

Хотя торты пришли в нашу жизнь сравнительно недавно. Изначально кусок бисквита трудно было считать настоящим тортом, так как люди не умели готовить крем. Вплоть до XVII века торты не украшались кремами и глазурью.

В современном мире трудно представить торт в виде простого бисквита. К счастью, сегодня можно приготовить полноценный вкусный торт даже своими руками.

Ингредиенты бисквита для торта:

  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 300 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сметана — 200 г;
  • мука — 400 г;
  • сода — 1 ч.л.;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • мед — 1,5 ст.л.

Ингредиенты для крема:

  • вареное сгущенное молоко — 380 г;
  • сметана 30% — 500 г;
  • ваниль — щепотка.

Приготовление торта:

Смешиваем в миске сливочное масло с сахаром, взбиваем до однородности. В отдельной миске соединяем сметану с содой, гасим.

Выкладываем сметану к сливочному маслу, взбиваем до однородности. Разбиваем в смесь по паре яиц и взбиваем их, вводим в сметанную массу.

Добавляем в смесь мед, снова взбиваем миксером. Высыпаем в смесь заранее просеянную муку, замешиваем миксером густое тесто.

Ножом измельчаем грецкие орехи и высыпаем в тесто, перемешиваем орехи в тесте миксером.

Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

Выкладываем тесто на противни, застеленные бумагой для выпечки. Распределяем тесто тонким слоем.

Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

 

Выпекаем бисквиты при 180 градусах 5-6 минут. В это время для крема выкладываем в миску сгущенное молоко и взбиваем миксером минуту.

Частями выкладываем к сгущенному молоку сметану и смешиваем миксером. После добавления сметаны, высыпаем в крем ванилин, продолжаем взбивать.

Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

Коржи смазываем кремом, кладем друг на друга. Смазываем верхушку и бока торта кремом.

Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

Оставляем торт на столе на пару часов пропитываться, а затем убираем в холодильник на 2 часа.

Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

Украшать торт можно грецкими орехами и растопленным молочным шоколадом. Получается вкусный сладкий домашний торт.

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