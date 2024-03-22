Готовлю лёгким движением руки. Бесподобный торт: вкусный домашний рецепт

Люди обожают торты, с этим высказыванием трудно не согласиться. Сейчас каждый человек может найти торт по своему вкусу. Даже если вы не особо любите сладкое, есть торты специально для вас с минимальным количеством сахара. Разнообразие десертов настолько большое, что бывает трудно определиться.
Хотя торты пришли в нашу жизнь сравнительно недавно. Изначально кусок бисквита трудно было считать настоящим тортом, так как люди не умели готовить крем. Вплоть до XVII века торты не украшались кремами и глазурью.
В современном мире трудно представить торт в виде простого бисквита. К счастью, сегодня можно приготовить полноценный вкусный торт даже своими руками.
Ингредиенты бисквита для торта:
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 300 г;
- сливочное масло — 200 г;
- сметана — 200 г;
- мука — 400 г;
- сода — 1 ч.л.;
- грецкие орехи — 100 г;
- мед — 1,5 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- вареное сгущенное молоко — 380 г;
- сметана 30% — 500 г;
- ваниль — щепотка.
Приготовление торта:
Смешиваем в миске сливочное масло с сахаром, взбиваем до однородности. В отдельной миске соединяем сметану с содой, гасим.
Выкладываем сметану к сливочному маслу, взбиваем до однородности. Разбиваем в смесь по паре яиц и взбиваем их, вводим в сметанную массу.
Добавляем в смесь мед, снова взбиваем миксером. Высыпаем в смесь заранее просеянную муку, замешиваем миксером густое тесто.
Ножом измельчаем грецкие орехи и высыпаем в тесто, перемешиваем орехи в тесте миксером.
Выкладываем тесто на противни, застеленные бумагой для выпечки. Распределяем тесто тонким слоем.
Выпекаем бисквиты при 180 градусах 5-6 минут. В это время для крема выкладываем в миску сгущенное молоко и взбиваем миксером минуту.
Частями выкладываем к сгущенному молоку сметану и смешиваем миксером. После добавления сметаны, высыпаем в крем ванилин, продолжаем взбивать.
Коржи смазываем кремом, кладем друг на друга. Смазываем верхушку и бока торта кремом.
Оставляем торт на столе на пару часов пропитываться, а затем убираем в холодильник на 2 часа.
Украшать торт можно грецкими орехами и растопленным молочным шоколадом. Получается вкусный сладкий домашний торт.