Рецепт: Холодник — Летний суп

Ингредиенты:
свекла — 4 шт.;
лук зеленый — 1 пучок;
кефир — 800 мл.;
яйца куриные — 4 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
петрушка — по вкусу;
свежий огурец — 2 шт.
Способ приготовления: Скорей всего, холодник-это белорусский холодный суп, потому что первый раз в своем детстве я попробовала его в БССР и каждый белорус любит его даже больше, чем окрошку!
Готовится очень просто и он невероятно полезен и легкий, весенний, летний!
Нам понадобится свекла! Я взяла 4 штуки и отварила ее, закинув в кастрюлю ложку соли. Некоторые запекают в духовке, но мне привычнее отварить по старинке)
Также отвариваем яйца. Ну и все, как только яйца и свекла отварятся и остынут, начинаем готовить холодник!
Кефир и минералку (либо просто воду) желательно отправить в холодильник.
Режем огурцы как ваа нравится, не слишком мелко и не слишком крупно. А я вот, пропустила их через терку.
Закидываем в глубокую миску. Далее, режем зелень. Зеленый лук-обязательно!
Вообще, зелень кладем любую, какая вам нравится. Главное, сочную. Закидываем ее к огурцам.
Туда же теперь оправляем остывшую свеклу, которую тоже потерла на терке.
Рубим яйца и одно яйцо оставляем на украшение.
Мы его порежем пополам и при подаче опустим в тарелочку.
Я знаю, что многие любят холодник кушать, когда в нем плавает отварная курица, либо вареная колбаса. Для мужа я добавила колбасы)
Но, в классическом варианте, холодник готовится без мясных ингредиентов.
Добавляем соль по вкусу, молотый черный перчик и перемешиваем.
Теперь раскладываем наш полученный микс по порциям в глубокие тарелки и обильно поливаем кефиром и минералкой. Мешаем. Можно еще добавить кубики льда. Особенно, если это жаркий, знойный летний денек…
Перед подачей, кладем половинку яйца и украшаем зеленью.
Все, холодник из свеклы готов!
Очень яркий, нарядный, свежий холодный супец получился!
А еще, для кислинки, некоторые добавляют щепотку лимонной кислоты, либо сам лимон, а можно упростить процедуру и налить немного уксуса.
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.