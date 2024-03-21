Рецепт: Холодник — Летний суп

Ингредиенты:

свекла — 4 шт.;

лук зеленый — 1 пучок;

кефир — 800 мл.;

яйца куриные — 4 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

петрушка — по вкусу;

свежий огурец — 2 шт.

Способ приготовления: Скорей всего, холодник-это белорусский холодный суп, потому что первый раз в своем детстве я попробовала его в БССР и каждый белорус любит его даже больше, чем окрошку!

Готовится очень просто и он невероятно полезен и легкий, весенний, летний!

Нам понадобится свекла! Я взяла 4 штуки и отварила ее, закинув в кастрюлю ложку соли. Некоторые запекают в духовке, но мне привычнее отварить по старинке)

Также отвариваем яйца. Ну и все, как только яйца и свекла отварятся и остынут, начинаем готовить холодник!

Кефир и минералку (либо просто воду) желательно отправить в холодильник.

Режем огурцы как ваа нравится, не слишком мелко и не слишком крупно. А я вот, пропустила их через терку.

Закидываем в глубокую миску. Далее, режем зелень. Зеленый лук-обязательно!

Вообще, зелень кладем любую, какая вам нравится. Главное, сочную. Закидываем ее к огурцам.

Туда же теперь оправляем остывшую свеклу, которую тоже потерла на терке.

Рубим яйца и одно яйцо оставляем на украшение.

Мы его порежем пополам и при подаче опустим в тарелочку.

Я знаю, что многие любят холодник кушать, когда в нем плавает отварная курица, либо вареная колбаса. Для мужа я добавила колбасы)

Но, в классическом варианте, холодник готовится без мясных ингредиентов.

Добавляем соль по вкусу, молотый черный перчик и перемешиваем.

Теперь раскладываем наш полученный микс по порциям в глубокие тарелки и обильно поливаем кефиром и минералкой. Мешаем. Можно еще добавить кубики льда. Особенно, если это жаркий, знойный летний денек…

Перед подачей, кладем половинку яйца и украшаем зеленью.

Все, холодник из свеклы готов!

Очень яркий, нарядный, свежий холодный супец получился!

А еще, для кислинки, некоторые добавляют щепотку лимонной кислоты, либо сам лимон, а можно упростить процедуру и налить немного уксуса.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.