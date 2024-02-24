Готовлю сразу много и ставлю в холодильник. Блинчики с вкуснейшей начинкой: на завтрак или перекус

Еще с древних времен блины – неотъемлемые гости на столах многих людей. Угощение пекли на протяжении всего года и по самым разным случаям. Бывало, блины могли сопровождать людей всю жизнь: от беременной матери до поминального обеда. Однако, чаще всего блины готовят для проводов зимы на Масленицу. Форма угощения символизирует солнце.

Многие хозяйки используют рецепт приготовления блинов, который известен им из предыдущих поколений. Но, если сегодня вы хотите попробовать новый рецепт, то сейчас мы его расскажем.

Ингредиенты для блинов:

молоко — 200 мл;

яйцо — шт.;

соль — ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

мука — 100 г;

кефир — 200 мл;

сода — ½ ч. л.

Ингредиенты для начинки:

яйца — 5-6 шт.;

зеленый лук — пучок;

сливочное масло — 50 г;

Соль по вкусу.

Приготовление блинов:

В глубокую емкость вливаем теплое молоко, разбиваем куриное яйцо, всыпаем соль, сахар. Перемешиваем компоненты с помощью венчика. Добавляем половину муки и перемешиваем.

Теперь вливаем кефир и мешаем. Всыпаем остатки муки и соду. Перемешиваем венчиком. Добавляем растительное масло и оставляем жидкое тесто на 10 минут.

Блинную сковородку смазываем растительным маслом, вливаем одну поварешку теста. Жарим блины с двух сторон до готовности.

Займемся приготовлением начинки. Отварим куриные яйца и порежем кубиком, смешаем с зеленым луком. Присыпаем солью и вливаем растопленное сливочное масло.

Выкладываем начинку на центр блинчика и сворачиваем в квадрат.

Обжариваем изделия с двух сторон на сковородке со сливочным маслом.

Угощение готово, просим к столу!