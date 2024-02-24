Рецепт: Картофель запеченый — Картошка с морковкой и чесноком в духовке

Ингредиенты:

картофель — 700 гр;

морковь — 2 шт;

чеснок — 2 зубца;

зелень — по вкусу;

масло растительное — для смазки формы;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Дочка часто просит запеченную картошку с морковкой, иногда запекаю морковку отдельно — очень вкусно, но, чаще, запекаю вместе.

Чистим картошку и две-три морковки, картошку режу средними кусочками, а морковь — кружочками.

Порезанные овощи посылаем специями и растительным маслом, перемешиваем. Выкладываем в смазанную форму.

Во многих рецептах рекомендуется сначала отваривать до полуготовности, но я эти танцы с бубнами не люблю. О чем говорит большая часть моих ленивых рецептов.

Ставим в нагретую духовку до 180-200 градусов на 40 минут.

Через 40 минут посыпаю нарезанным чесноком — беру много, два зубчика, в среднем — он даёт много сока и пропитывает овощи. Ещё минут 10 в духовке и выключаю ее.

В конце посыпаю нарезанной зеленью и добавляю ещё немного черного молотого перца для аромата. Если любите — можно посыпать ещё сыром в самом конце. Я не добавляла.

Вот такая красота!

Запекаю в силиконовой форме, как и все остальное — от творожной запеканки до мяса — мне очень удобно.

Картошка получается рассыпчатая внутри и с довольно крепкой корочкой.

Можно подавать как гарнир или как отдельное блюдо, с салатом, например.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.