Рецепт: Картофель запеченый — Картошка с морковкой и чесноком в духовке

Ингредиенты:
картофель — 700 гр;
морковь — 2 шт;
чеснок — 2 зубца;
зелень — по вкусу;
масло растительное — для смазки формы;
специи — по вкусу
Способ приготовления: Дочка часто просит запеченную картошку с морковкой, иногда запекаю морковку отдельно — очень вкусно, но, чаще, запекаю вместе.
Чистим картошку и две-три морковки, картошку режу средними кусочками, а морковь — кружочками.
Порезанные овощи посылаем специями и растительным маслом, перемешиваем. Выкладываем в смазанную форму.
Во многих рецептах рекомендуется сначала отваривать до полуготовности, но я эти танцы с бубнами не люблю. О чем говорит большая часть моих ленивых рецептов.
Ставим в нагретую духовку до 180-200 градусов на 40 минут.
Через 40 минут посыпаю нарезанным чесноком — беру много, два зубчика, в среднем — он даёт много сока и пропитывает овощи. Ещё минут 10 в духовке и выключаю ее.
В конце посыпаю нарезанной зеленью и добавляю ещё немного черного молотого перца для аромата. Если любите — можно посыпать ещё сыром в самом конце. Я не добавляла.
Вот такая красота!
Запекаю в силиконовой форме, как и все остальное — от творожной запеканки до мяса — мне очень удобно.
Картошка получается рассыпчатая внутри и с довольно крепкой корочкой.
Можно подавать как гарнир или как отдельное блюдо, с салатом, например.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. 10 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.