Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

Слива весьма сильно распространена на территории нашей страны. В Советское время эту ягоду выращивали повсеместно в садах и парках. Поэтому многие сливовые деревья до сих пор сохранились.

Всего насчитывается около 250 сортов сливы. Разумеется, не все сорта могут существовать в нашем климате. Поэтому некоторые особо сладкие виды можно найти лишь в магазинах.

Однако, и из собственной сливы получится приготовить много интересных блюд. Например, ароматный сливовый пирог.

Ингредиенты для сливового пирога:

слива — 12 шт.;

сливочное масло — 120 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

разрыхлитель — 6 г;

мука — 170 г.

Приготовление сливового пирога:

Из сливы удаляем косточку, разрезаем на две части.

В размягченное сливочное масло высыпаем сахар, взбиваем венчиком.

Разбиваем в сливочную смесь яйца, взбиваем до однородности.

В полученную массу просеиваем муку, соединенную с разрыхлителем. Лопаткой замешиваем тесто.

Форму для выпекания застилаем пергаментом, выкладываем на поверхность тесто.

Равномерно распределяем тесто по форме, выкладываем срезом вниз сливы.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 45-50 минут.

Перед выпеканием можно сбрызнуть лимонным соком сливы и посыпать коричневым сахаром.

Так пирог получится еще слаще и насыщеннее.