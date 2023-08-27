Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

Слива весьма сильно распространена на территории нашей страны. В Советское время эту ягоду выращивали повсеместно в садах и парках. Поэтому многие сливовые деревья до сих пор сохранились.
Всего насчитывается около 250 сортов сливы. Разумеется, не все сорта могут существовать в нашем климате. Поэтому некоторые особо сладкие виды можно найти лишь в магазинах.
Однако, и из собственной сливы получится приготовить много интересных блюд. Например, ароматный сливовый пирог.
Ингредиенты для сливового пирога:
- слива — 12 шт.;
- сливочное масло — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 120 г;
- разрыхлитель — 6 г;
- мука — 170 г.
Приготовление сливового пирога:
Из сливы удаляем косточку, разрезаем на две части.
В размягченное сливочное масло высыпаем сахар, взбиваем венчиком.
Разбиваем в сливочную смесь яйца, взбиваем до однородности.
В полученную массу просеиваем муку, соединенную с разрыхлителем. Лопаткой замешиваем тесто.
Форму для выпекания застилаем пергаментом, выкладываем на поверхность тесто.
Равномерно распределяем тесто по форме, выкладываем срезом вниз сливы.
Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 45-50 минут.
Перед выпеканием можно сбрызнуть лимонным соком сливы и посыпать коричневым сахаром.
Так пирог получится еще слаще и насыщеннее.