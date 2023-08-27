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Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

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Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

Слива весьма сильно распространена на территории нашей страны. В Советское время эту ягоду выращивали повсеместно в садах и парках. Поэтому многие сливовые деревья до сих пор сохранились.

Всего насчитывается около 250 сортов сливы. Разумеется, не все сорта могут существовать в нашем климате. Поэтому некоторые особо сладкие виды можно найти лишь в магазинах.

Однако, и из собственной сливы получится приготовить много интересных блюд. Например, ароматный сливовый пирог.

Ингредиенты для сливового пирога:

  • слива — 12 шт.;
  • сливочное масло — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • разрыхлитель — 6 г;
  • мука — 170 г.

Приготовление сливового пирога:

Из сливы удаляем косточку, разрезаем на две части.

Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

В размягченное сливочное масло высыпаем сахар, взбиваем венчиком.

Разбиваем в сливочную смесь яйца, взбиваем до однородности.

Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

В полученную массу просеиваем муку, соединенную с разрыхлителем. Лопаткой замешиваем тесто.

Форму для выпекания застилаем пергаментом, выкладываем на поверхность тесто.

Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

Равномерно распределяем тесто по форме, выкладываем срезом вниз сливы.

Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 45-50 минут.

Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

Готовьте этот пирог, пока слива на рынке ещё за копейки. Рецепт вкусной выпечки со сливами

Перед выпеканием можно сбрызнуть лимонным соком сливы и посыпать коричневым сахаром.

Так пирог получится еще слаще и насыщеннее.

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