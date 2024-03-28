ГлавнаяРецептыУдивите гостей на праздники: как приготовить холодец в форме яйца Удивите гостей на праздники: как приготовить холодец в форме яйца На чтение: 2 минуты Холодец — привычное блюдо на праздничных столах. На Пасху стоит подать его особым образом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Нежное мясо в студене манит своим вкусом и побуждает потянуться за очередной порцией. Кроме того, если подать его в необычном, пасхальном варианте, то он соблазняет не только вкусом, но и волшебным видом. Интересно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Холодец Время: 4 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 8 яиц; – 200 грамм филе птицы; – 1 литр воды; – 30 граммов желатина; – 100 грамм консервированного горошка; – 80 грамм консервированной кукурузы; – горсть мелко нарезанной петрушки; – перец и соль по вкусу. Приготовление: Острым ножом аккуратно проткните узкий конец каждого яйца, сделав небольшое отверстие. Аккуратно удалите яичный белок и желток, затем залейте пустые скорлупы горячей водой. В большой кастрюле отварите курицу с овощами и специями на медленном огне. Когда мясо станет мягким, достаньте его и дайте остыть. Отвар процедите через ситечко. В остывший бульон всыпьте желатин (8 столовых ложек на литр жидкости) и тщательно перемешайте. Охлажденное мясо нарежьте небольшими кубиками. Добавьте сваренную и мелко нарезанную морковь, свежую петрушку, отцеженный горошек и консервированную кукурузу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Залейте всю смесь желатином. Наполните яйца холодцом и поставьте в холодильник. Дождитесь полного застывания. Перед подачей очистите блюдо от яичной скорлупы и красиво разложите их на блюде. Узнайте детали: как приготовить идеальную глазурь. Поделитесь с друзьями