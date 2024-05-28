Говядина по-венесуэльски: пошаговый рецепт вкуснейшего блюда от бабушки

Так мясо готовят в Венесуэле и подают со свежим хлебом, или рисом. Это семейный рецепт, так что он неизменно получается очень вкусным.

В венесуэльской кухне обычно много мяса и бобовых, щедро сдобренных специями. Подают их со свежими овощами, простым рисом, или свежим хлебом. Этим рецептом поделилась известный кулинарный блогер Роза Вентура с Канарских островов, а ей его рассказал ее друг из Венесуэлы, отметив, что это традиционное блюдо, которое готовят у него в семье поколениями. Так что, если хотите попробовать блюдо от венесуэльской бабушки, то просто следуйте рецептуре.

Говядина по-венесуэльски

Ингредиенты

1 кг говядины;

1 красный перец;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

4 или 5 столовых ложек измельченных помидоров;

1 стакан сухого белого вина;

1 чайная ложка сладкого перца чили (или сладкой паприки);

несколько веточек свежего тимьяна или 1 чайная ложка сушеного;

1 лавровый лист;

1 чайная ложка молотого тмина;

растительное масло, вода, соль.

очистите мясо от жира, приправьте солью и черным перцем.

В скороварку (или обычную кастрюлю) налейте 4–5 столовых ложек оливкового масла, когда оно нагреется, добавьте мясо и поджарьте его на сильном огне со всех сторон. Когда он станет золотисто-коричневым, выньте его из казана и оставьте.

В той же кастрюле и на том же масле обжарьте нарезанный чеснок, пока он не станет слегка золотистым, затем добавьте нарезанный небольшими квадратиками лук и обжаривайте на слабом огне, пока лук не станет мягким. Затем добавьте мелко нарезанный перец и обжарьте все вместе, время от времени помешивая, чтобы не прилипло.

Всыпьте измельченные помидоры, просто покройте ими дно кастрюли и тушите еще пару минут.

Теперь добавьте сладкий перец чили, тимьян, лавровый лист, тмин и мясо и обжаривайте минуту. Добавьте вино, соль по вкусу и воду так, чтобы она покрыла кусок мяса, и закройте кастрюлю.

Если готовить его в скороварке, то он будет готов через 30 минут с момента, как начнет выходить пар. Если вы готовите его в обычной кастрюле, все равно накройте его крышкой, и мясо будет готово примерно через 1 час или полтора часа (когда он станет мягким). Помешивайте блюдо время от времени, чтобы оно не подгорело.

Как только мясо будет готово, достаньте его из кастрюли, дайте остыть и разделите на волокна. Это легко сделать руками, мясо само распадается, когда готово.

Добавьте измельченное мясо обратно в соус и снова поставьте на огонь. Когда вы увидите, что соус уварился, значит, блюдо готово, вы можете оставить его с большим или меньшим количеством соуса по своему вкусу, в зависимости от того, для чего вы собираетесь его использовать.

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