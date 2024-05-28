Быстро, легко и простые ингредиенты: салат с колбасой, который никогда не надоедает

Когда нужно приготовить что-то быстрое, сэндвичи или салаты сразу приходят на ум. А попробуйте совместить эти две концепции – и у вас получится невероятный результат.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вероятно, что все ингредиенты для этого блюда уже есть в вашем холодильнике. Несколько минут, пара кулинарных штрихов – и привычные продукты засахаривают новыми впечатлениями.

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Рецепт быстрого салата с колбасой

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 грамм копченой колбасы;

– 4 яйца;

– 0,5 болгарского перца;

– 1 лук;

– 2 маринованные огурцы;

– 200 грамм консервированной кукурузы;

– 4 столовые ложки йогурта или майонеза;

– 50 грамм тертого сыра.

Приготовление:

Кукурузу отжимаем. Колбасу и яйца нарезаем соломкой, огурцы – кольцами, перец – мелкими кубиками, а лук – «перьями». Все ингредиенты смешиваем. Заправляем йогуртом или майонезом, молим и перчим. Сверху посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!

Это легко и очень вкусно: готовим пирог с яйцом и зеленью.