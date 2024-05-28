ГлавнаяРецептыБыстро, легко и простые ингредиенты: салат с колбасой, который никогда не надоедает Быстро, легко и простые ингредиенты: салат с колбасой, который никогда не надоедает На чтение: 1 минута Когда нужно приготовить что-то быстрое, сэндвичи или салаты сразу приходят на ум. А попробуйте совместить эти две концепции – и у вас получится невероятный результат. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вероятно, что все ингредиенты для этого блюда уже есть в вашем холодильнике. Несколько минут, пара кулинарных штрихов – и привычные продукты засахаривают новыми впечатлениями. Читайте также Вкуснее, чем с майонезом: как посоветовали мариновать мясо шеф-повара из Франции Рецепт быстрого салата с колбасой Время: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 300 грамм копченой колбасы; – 4 яйца; – 0,5 болгарского перца; – 1 лук; – 2 маринованные огурцы; – 200 грамм консервированной кукурузы; – 4 столовые ложки йогурта или майонеза; – 50 грамм тертого сыра. Приготовление: Кукурузу отжимаем. Колбасу и яйца нарезаем соломкой, огурцы – кольцами, перец – мелкими кубиками, а лук – «перьями». Все ингредиенты смешиваем. Заправляем йогуртом или майонезом, молим и перчим. Сверху посыпаем тертым сыром. Приятного аппетита! Это легко и очень вкусно: готовим пирог с яйцом и зеленью. Поделитесь с друзьями