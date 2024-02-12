Вкусно пожарить говяжью печень — вершина искусства. Ведь, лишь чуточку передержав ее на сковородке, вы получите жесткий субпродукт. Поэтому стоит знать, как готовится говяжья печень с горчицей и со сметаной, которая всегда получается мягкой и сочной.
Этот рецепт включает 2 хитрости, что позволяют сделать из простого субпродукта что-то невообразимо вкусное. Один трюк заключается в использовании сметанно-горчичного соуса. Потомившись в нём, печень получится очень нежной.
Как готовится говяжья печень с горчицей на сковороде
Суть главной хитрости состоит в заливании основного ингредиента блюда крутым кипятком. Благодаря этому печень не будет горчить. К тому же за 5 минут, проведенных в кипящей воде, она потеряет весь специфический запах.
Ингредиенты
Говяжья печень700 г Лук4 шт. Чеснок2 зуб. Сметана4 ст. л. Вода2 ст. л. Горчица1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Сахар2 щеп.
Приготовление
- Тщательно промойте говяжью печень. Нарежьте ее небольшими кусочками. Поместите субпродукт в глубокую емкость. Залейте его кипящей водой. Оставьте печень на 5 минут. Слейте жидкость. Промойте печень под проточной водой.Очистите репчатый лук. Нарежьте его полукольцами. Выложите лук на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Добавьте немного сахара и соли. Перемешайте всё.
Обжарьте репчатый лук в течение нескольких минут до прозрачности. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте чеснок к луку. Перемешайте всё и жарьте овощи еще 1 минуту.Выложите печень на сковороду. Добавьте черный молотый перец по вкусу. Снова перемешайте всё. Тушите говяжью печень на умеренном огне в течение 30 минут.
Приготовьте соус. В небольшую емкость выложите густую сметану. Добавьте к ней 2 ст. л. чистой воды и горчицу. Всыпьте соль. Хорошенько перемешайте все ингредиенты до однородности.Залейте печень сметанной смесью. Перемешайте, а затем тушите содержимое сковороды еще в течение 10 минут.
На тарелку сперва нужно выложить печень с золотистым луком, а затем надо полить их сметанно-горчичным соусом. Также можете мелко порубить свежую петрушку и украсить ею закуску. А вам по душе блюда из говяжьей печени? Расскажите в комментариях.