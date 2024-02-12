Вкусно пожарить говяжью печень — вершина искусства. Ведь, лишь чуточку передержав ее на сковородке, вы получите жесткий субпродукт. Поэтому стоит знать, как готовится говяжья печень с горчицей и со сметаной, которая всегда получается мягкой и сочной.

Этот рецепт включает 2 хитрости, что позволяют сделать из простого субпродукта что-то невообразимо вкусное. Один трюк заключается в использовании сметанно-горчичного соуса. Потомившись в нём, печень получится очень нежной.

Как готовится говяжья печень с горчицей на сковороде

Суть главной хитрости состоит в заливании основного ингредиента блюда крутым кипятком. Благодаря этому печень не будет горчить. К тому же за 5 минут, проведенных в кипящей воде, она потеряет весь специфический запах.

Ингредиенты

Говяжья печень700 г Лук4 шт. Чеснок2 зуб. Сметана4 ст. л. Вода2 ст. л. Горчица1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Сахар2 щеп.

Приготовление

Тщательно промойте говяжью печень. Нарежьте ее небольшими кусочками. Поместите субпродукт в глубокую емкость. Залейте его кипящей водой. Оставьте печень на 5 минут. Слейте жидкость. Промойте печень под проточной водой.Очистите репчатый лук. Нарежьте его полукольцами. Выложите лук на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Добавьте немного сахара и соли. Перемешайте всё. Обжарьте репчатый лук в течение нескольких минут до прозрачности. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте чеснок к луку. Перемешайте всё и жарьте овощи еще 1 минуту.Выложите печень на сковороду. Добавьте черный молотый перец по вкусу. Снова перемешайте всё. Тушите говяжью печень на умеренном огне в течение 30 минут. Приготовьте соус. В небольшую емкость выложите густую сметану. Добавьте к ней 2 ст. л. чистой воды и горчицу. Всыпьте соль. Хорошенько перемешайте все ингредиенты до однородности.Залейте печень сметанной смесью. Перемешайте, а затем тушите содержимое сковороды еще в течение 10 минут.

На тарелку сперва нужно выложить печень с золотистым луком, а затем надо полить их сметанно-горчичным соусом. Также можете мелко порубить свежую петрушку и украсить ею закуску. А вам по душе блюда из говяжьей печени? Расскажите в комментариях.