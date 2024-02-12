Вкусное рассыпчатое печенье на сметане. Как приготовить песочное печенье своими руками

Песочное тесто часто используется в различных видах выпечки, будь то кексы и печенье. Правильное приготовление этого теста позволит сделать выпечку максимально вкусной.

Есть некоторые хитрости, которые стоит учитывать при готовке печенья. Например, нельзя замешивать песочное тесто долго, иначе оно будет грубым. Также в песочное тесто не стоит добавлять белки, они тоже делают тесто, а потом и изделие грубее.

Не нужно раскатывать песочное тесто в тонкий пласт. Иначе мягкого рассыпчатого печенья не получится. Лучше делать тесто потолще.

Расскажем, как приготовить песочное печенье своими руками.

Ингредиенты для песочного печенья:

мука — 500 г;

сметана — 250 г;

сахар — 200 г;

растительное масло — 100 мл;

желток — 3 шт.;

соль — ⅓ ч.л.;

разрыхлитель — 1,5 ч.л.;

ванилин.

Приготовление песочного теста:

В миску со сметаной выкладываем один желток, соль и сахар, вливаем растительное масло и перемешиваем до однородности.

Соединяем муку с разрыхлителем и ванилином, просеиваем в сметанную смесь.

Замешиваем эластичное тесто, раскатываем его в пласт равный 5 мм. Вырезаем из пласта заготовки для будущего печенья.

Перекладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Смазываем каждое печенье желтком и посыпаем сахаром.

Выпекаем печенье при 230 градусах 20-25 минут.

Получается простое песочное печенье. Если правильно следовать алгоритмам и советам, печенье будет мягким и рассыпчатым.