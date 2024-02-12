Вкусное рассыпчатое печенье на сметане. Как приготовить песочное печенье своими руками

Песочное тесто часто используется в различных видах выпечки, будь то кексы и печенье. Правильное приготовление этого теста позволит сделать выпечку максимально вкусной.
Есть некоторые хитрости, которые стоит учитывать при готовке печенья. Например, нельзя замешивать песочное тесто долго, иначе оно будет грубым. Также в песочное тесто не стоит добавлять белки, они тоже делают тесто, а потом и изделие грубее.
Не нужно раскатывать песочное тесто в тонкий пласт. Иначе мягкого рассыпчатого печенья не получится. Лучше делать тесто потолще.
Расскажем, как приготовить песочное печенье своими руками.
Ингредиенты для песочного печенья:
- мука — 500 г;
- сметана — 250 г;
- сахар — 200 г;
- растительное масло — 100 мл;
- желток — 3 шт.;
- соль — ⅓ ч.л.;
- разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
- ванилин.
Приготовление песочного теста:
В миску со сметаной выкладываем один желток, соль и сахар, вливаем растительное масло и перемешиваем до однородности.
Соединяем муку с разрыхлителем и ванилином, просеиваем в сметанную смесь.
Замешиваем эластичное тесто, раскатываем его в пласт равный 5 мм. Вырезаем из пласта заготовки для будущего печенья.
Перекладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Смазываем каждое печенье желтком и посыпаем сахаром.
Выпекаем печенье при 230 градусах 20-25 минут.
Получается простое песочное печенье. Если правильно следовать алгоритмам и советам, печенье будет мягким и рассыпчатым.