ГлавнаяРецептыГреческий пирог со шпинатом и сыром: проверенный рецепт, который вы захотите повторить Греческий пирог со шпинатом и сыром: проверенный рецепт, который вы захотите повторить На чтение: 1 минута Этот фантастический греческий пирог вы приготовите за считанные минуты. Он точно понравится всем вашим близким. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы можете использовать и свежий, и замороженный шпинат. Сыр прекрасно подчеркнет его вкус. Стоит попробовать Вкусный обед за считанные минуты: элементарный рецепт кабачкового крем-супа Греческий пирог со шпинатом и сыром Греческий пирог со шпинатом и сыром Время: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 400 граммов феты; – 400 граммов шпината; – 3 зубчика чеснока; – 2 яйца; – 25 граммов масла; – слоеное тесто; – 100 граммов зеленого лука; – соль, перец по вкусу. Смотрите, как приготовить пирог со шпинатом: видео Приготовление: Обжарьте измельченный чеснок на масле. Добавьте нарезанный зеленый лук и шпинат. Протушите немного под крышкой и приправьте солью и перцем. Слоеное тесто раскатайте под размер формы. Выложите его в форму. Подверните края к бортикам и сделайте насечки. Выложите начинку из шпината и зеленого лука, а затем – слой сыра. Закройте все сверху решеткой теста и смажьте желтком. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи. Поделитесь с друзьями