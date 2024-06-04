Греческий пирог со шпинатом и сыром: проверенный рецепт, который вы захотите повторить

Этот фантастический греческий пирог вы приготовите за считанные минуты. Он точно понравится всем вашим близким. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы можете использовать и свежий, и замороженный шпинат. Сыр прекрасно подчеркнет его вкус. Стоит попробовать Вкусный обед за считанные минуты: элементарный рецепт кабачкового крем-супа Греческий пирог со шпинатом и сыром Греческий пирог со шпинатом и сыром Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 400 граммов феты;

– 400 граммов шпината;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 яйца;

– 25 граммов масла;

– слоеное тесто;

– 100 граммов зеленого лука;

– соль, перец по вкусу. Смотрите, как приготовить пирог со шпинатом: видео Приготовление: Обжарьте измельченный чеснок на масле. Добавьте нарезанный зеленый лук и шпинат. Протушите немного под крышкой и приправьте солью и перцем. Слоеное тесто раскатайте под размер формы. Выложите его в форму. Подверните края к бортикам и сделайте насечки. Выложите начинку из шпината и зеленого лука, а затем – слой сыра. Закройте все сверху решеткой теста и смажьте желтком. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.