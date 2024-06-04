Описание приготовления:
За счет добавления крахмала варенье становится приятной обволакивающей густоты. При необходимости можно его сделать еще более густым, просто добавив больше крахмала.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 1 Килограмм
- Сахар 300 Грамм
- Крахмал кукурузный 2 Ст. ложки
- Вода 150 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
275 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
68 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники с кукурузным крахмалом»
Для приготовления варенья подготовьте необходимые ингредиенты. Ягоды промойте от загрязнений и удалите плодоножку. Теперь отмерьте нужное количество ягод.
Если ягоды крупные, то нарежьте их на кусочки. Мелкие ягоды можно оставить целиком или разрезать пополам. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте постоять на 2-3 часа, чтобы они пустили сок.
Затем поставьте кастрюлю на огонь и доведите все до кипения на небольшом огне. Помешивайте, чтобы сахар успел полностью растаять.
В стакане растворите крахмал в воде.
Постепенно вводите крахмал к ягодам. Сразу вмешивайте. Снова доведите все до кипения. Помешивая, проварите 2-3 минуты.
Постепенно варенье немного загустеет. Учитывайте, что после полного остывания оно станет еще гуще.
Готовое варенье разлейте в стерильные банки и закройте стерильными крышками. Закутайте в теплое оделяло и полностью остудите. Готовое варенье храните в прохладном месте.
Приятного угощения!