Описание приготовления:

За счет добавления крахмала варенье становится приятной обволакивающей густоты. При необходимости можно его сделать еще более густым, просто добавив больше крахмала.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 1 Килограмм

Сахар 300 Грамм

Крахмал кукурузный 2 Ст. ложки

Вода 150 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

275 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

68 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с кукурузным крахмалом»

Для приготовления варенья подготовьте необходимые ингредиенты. Ягоды промойте от загрязнений и удалите плодоножку. Теперь отмерьте нужное количество ягод.

Если ягоды крупные, то нарежьте их на кусочки. Мелкие ягоды можно оставить целиком или разрезать пополам. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте постоять на 2-3 часа, чтобы они пустили сок.

Затем поставьте кастрюлю на огонь и доведите все до кипения на небольшом огне. Помешивайте, чтобы сахар успел полностью растаять.

В стакане растворите крахмал в воде.

Постепенно вводите крахмал к ягодам. Сразу вмешивайте. Снова доведите все до кипения. Помешивая, проварите 2-3 минуты.

Постепенно варенье немного загустеет. Учитывайте, что после полного остывания оно станет еще гуще.

Готовое варенье разлейте в стерильные банки и закройте стерильными крышками. Закутайте в теплое оделяло и полностью остудите. Готовое варенье храните в прохладном месте.

Приятного угощения!