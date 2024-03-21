Предлагаем вам устроить яркий фестиваль на столе, приготовив пряные грибы с овощами к ужину. Возьмите для этой цели болгарские перчики разных цветов. Благодаря им и так яркое блюдо будет еще красочнее и, конечно же, ароматней.

Главное достоинство этого кушанья состоит в том, что оно выходит отменным без использования мяса. Готовое блюдо отличается питательностью, просто фантастическим вкусом и аппетитным внешним видом. Не рецепт, а находка!

Как пожарить пряные грибы с овощами на сковороде

Секрет успеха шампиньонов с овощами, приготовленных этим способом, состоит в добавлении пикантного соуса. Чтобы его сделать, вам необходимо соединить сахар с соевым соусом, рисовым уксусом и кетчупом. 1 минута — и суперудачный соус готов!

Ингредиенты

Шампиньоны400 г Болгарский перец2 шт. Лук1 шт. Перец чили0,5 шт. Чеснок1 зуб. Сахар1 ч. л. Соевый соус2 ст. л. Рисовый уксус1 ст. л. Кетчуп1 ст. л. Петрушка1 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Берем шампиньоны. Нарезаем их четвертинками. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней грибы до легкой золотистости. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его небольшим кубиком. Промываем перец чили. Нарезаем его кружочками. Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем.Тщательно промываем болгарский перец под проточной водой. Обсушиваем его. Удаляем плодоножку и семена. Нарезаем перец на кубики небольшого размера.В глубокую емкость (мисочку или чашку) всыпаем сахар. Вливаем к нему соевый соус и рисовый уксус. Добавляем кетчуп. Хорошенечко перемешиваем все ингредиенты до однородности. Вливаем к грибам на сковороде еще немного подсолнечного масла. Добавляем нарезанные овощи. Тщательно всё перемешиваем, используя кулинарную лопатку. Обжариваем овощи в течение 2–3 минут.Вливаем в сковороду готовый соус. Солим и перчим овощи по вкусу. Снова всё перемешиваем. Готовим овощи еще в течение нескольких минут.Тщательно промываем свежую петрушку. Мелко ее нарезаем. Добавляем зелень к грибам с овощами. Перемешиваем содержимое сковороды и выключаем огонь.

Приготовьте простой, но в то же время вкусный и полезный гарнир к грибам с овощами. Влейте в кастрюлю 450 мл воды. Доведите ее до кипения. Хорошенько промойте 150 г риса. Всыпьте его в воду. Добавьте соль по вкусу. Варите крупу до готовности. Выложите рис на тарелку, а сверху поместите ароматные грибочки с овощами. Идеальный ужин готов!