Мука, уксус и кипяток: ничего сложного, но я их просто обожаю. Классическая сдобная улитка

Сдобные улитки — это вкусное слоеное тесто, которое сочетается с множеством других блюд. Улитки бывают разные — сладкие, со шпинатом, мясные, сырные и прочие. Однако, одной из самых вкусных сдобных улиток принято считать все же классическую — без каких-либо начинок.

Готовить сдобные улитки начали в XIX веке. Наверняка данный рецепт был и раньше, но пик сдобных улиток пришелся два века назад.

Дело в том, что тогда подешевела пшеничная мука. Каждый кулинар считал своим долгом экспериментировать с тестом. Поэтому сейчас мы имеем много разных видов булочек, улиток и печенья.

Расскажем, как приготовить классическую сдобную улитку.

Ингредиенты для сдобной улитки:

теплая вода — 200 мл;

соль — ч.л.;

уксус — ст.л.;

мука — 350 г.

Приготовление сдобной улитки:

В теплую воду высыпаем соль, вливаем уксус и просеиваем муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Оставляем тесто на 15 минут под полотенцем.

Выкладываем тесто на стол и делим на две равные части. Посыпаем стол мукой, формуем колобки. Раскатываем каждый колобок в большую тонкую лепешку и смазываем растопленным сливочным маслом.

Делим пласт на тонкие полоски, складываем эти полоски вместе вдоль.

Полученный толстый жгут складываем в улитку.

Аналогичные действия повторяем со вторым пластом теста.

Слегка разминаем каждую улитку и кладем в сухую сковороду.

На среднем огне обжариваем улитки с обеих сторон до румяной золотистой корочки.

Получаются простые сдобные улитки.

Этот рецепт максимально простой и бюджетный.