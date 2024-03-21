Мука, уксус и кипяток: ничего сложного, но я их просто обожаю. Классическая сдобная улитка

Сдобные улитки — это вкусное слоеное тесто, которое сочетается с множеством других блюд. Улитки бывают разные — сладкие, со шпинатом, мясные, сырные и прочие. Однако, одной из самых вкусных сдобных улиток принято считать все же классическую — без каких-либо начинок.
Готовить сдобные улитки начали в XIX веке. Наверняка данный рецепт был и раньше, но пик сдобных улиток пришелся два века назад.
Дело в том, что тогда подешевела пшеничная мука. Каждый кулинар считал своим долгом экспериментировать с тестом. Поэтому сейчас мы имеем много разных видов булочек, улиток и печенья.
Расскажем, как приготовить классическую сдобную улитку.
Ингредиенты для сдобной улитки:
- теплая вода — 200 мл;
- соль — ч.л.;
- уксус — ст.л.;
- мука — 350 г.
Приготовление сдобной улитки:
В теплую воду высыпаем соль, вливаем уксус и просеиваем муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Оставляем тесто на 15 минут под полотенцем.
Выкладываем тесто на стол и делим на две равные части. Посыпаем стол мукой, формуем колобки. Раскатываем каждый колобок в большую тонкую лепешку и смазываем растопленным сливочным маслом.
Делим пласт на тонкие полоски, складываем эти полоски вместе вдоль.
Полученный толстый жгут складываем в улитку.
Аналогичные действия повторяем со вторым пластом теста.
Слегка разминаем каждую улитку и кладем в сухую сковороду.
На среднем огне обжариваем улитки с обеих сторон до румяной золотистой корочки.
Получаются простые сдобные улитки.
Этот рецепт максимально простой и бюджетный.