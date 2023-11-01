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Грузди на зиму горячим способом

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Грузди на зиму горячим способом

Описание приготовления:

Вымачивание груздей позволяет избавиться им от горечи и хвойного аромата. Грузди прекрасно хранятся в погребе или в холодном подвале. Не закрывайте грибы железными плотными крышками, так как без доступа кислорода в банках может развиться ботулизм. Если грибы получились слишком соленые, промойте их холодной водой и даже можно ненадолго замочить в холодной воде.
Основной ингредиент: Грибы / Грузди Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

  • Грузди 1.5 Килограмма (свежие)
  • Соль 2 Ст. ложки
  • Укроп 2 Штуки
  • Лист вишневый 5 Штук
  • Лист смородиновый 5 Штук
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Перец черный горошком 5 Штук
  • Вода 1 Литр
  • Лист хрена 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

16 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грузди на зиму горячим способом»

Грузди на зиму горячим способом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления черных груздей на зиму горячим способом.

Грузди на зиму горячим способом

Грибы очистите от грязи и выложите в емкость. Залейте грузди холодной водой и вымачивайте их в течение 3-4 дней, каждый день, дважды меняя воду.

Грузди на зиму горячим способом

Еще раз аккуратно промойте грузди и переложите в кастрюлю с толстым дном. Залейте холодной водой и варите в течение 30 минут после закипания. Откиньте грибы на дуршлаг и промойте.

Грузди на зиму горячим способом

В кастрюлю налейте воду, выложите соль и доведите до кипения. Зелень сполосните и выложите в кастрюлю кроме чеснока, варите в течение 30 минут на среднем огне.

Грузди на зиму горячим способом

Выложите в рассол отварные грибы и варите в течение 30 минут. Снимите с огня и полностью остудите.

Грузди на зиму горячим способом

Банки тщательно вымойте и простерилизуйте любым удобным способом. Готовые грибы разложите по банкам, чтобы сверху была зелень и рассол до самого верха. Закройте пластмассовыми крышками и уберите на хранение в прохладное место. Они будут готовы через 15 дней.

Грузди на зиму горячим способом

Хороших заготовок!

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