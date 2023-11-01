Описание приготовления:

Вымачивание груздей позволяет избавиться им от горечи и хвойного аромата. Грузди прекрасно хранятся в погребе или в холодном подвале. Не закрывайте грибы железными плотными крышками, так как без доступа кислорода в банках может развиться ботулизм. Если грибы получились слишком соленые, промойте их холодной водой и даже можно ненадолго замочить в холодной воде.

Основной ингредиент: Грибы / Грузди Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

Грузди 1.5 Килограмма (свежие)

Соль 2 Ст. ложки

Укроп 2 Штуки

Лист вишневый 5 Штук

Лист смородиновый 5 Штук

Чеснок 1 Зубчик

Перец черный горошком 5 Штук

Вода 1 Литр

Лист хрена 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

16 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Грузди на зиму горячим способом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления черных груздей на зиму горячим способом.

Грибы очистите от грязи и выложите в емкость. Залейте грузди холодной водой и вымачивайте их в течение 3-4 дней, каждый день, дважды меняя воду.

Еще раз аккуратно промойте грузди и переложите в кастрюлю с толстым дном. Залейте холодной водой и варите в течение 30 минут после закипания. Откиньте грибы на дуршлаг и промойте.

В кастрюлю налейте воду, выложите соль и доведите до кипения. Зелень сполосните и выложите в кастрюлю кроме чеснока, варите в течение 30 минут на среднем огне.

Выложите в рассол отварные грибы и варите в течение 30 минут. Снимите с огня и полностью остудите.

Банки тщательно вымойте и простерилизуйте любым удобным способом. Готовые грибы разложите по банкам, чтобы сверху была зелень и рассол до самого верха. Закройте пластмассовыми крышками и уберите на хранение в прохладное место. Они будут готовы через 15 дней.

Хороших заготовок!