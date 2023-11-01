Описание приготовления:
Вымачивание груздей позволяет избавиться им от горечи и хвойного аромата. Грузди прекрасно хранятся в погребе или в холодном подвале. Не закрывайте грибы железными плотными крышками, так как без доступа кислорода в банках может развиться ботулизм. Если грибы получились слишком соленые, промойте их холодной водой и даже можно ненадолго замочить в холодной воде.
Основной ингредиент: Грибы / Грузди Блюдо: Заготовки / Соление
Состав / Ингредиенты:
- Грузди 1.5 Килограмма (свежие)
- Соль 2 Ст. ложки
- Укроп 2 Штуки
- Лист вишневый 5 Штук
- Лист смородиновый 5 Штук
- Чеснок 1 Зубчик
- Перец черный горошком 5 Штук
- Вода 1 Литр
- Лист хрена 1 Штука
Количество порций 3
Калорийность
16 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Грузди на зиму горячим способом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления черных груздей на зиму горячим способом.
Грибы очистите от грязи и выложите в емкость. Залейте грузди холодной водой и вымачивайте их в течение 3-4 дней, каждый день, дважды меняя воду.
Еще раз аккуратно промойте грузди и переложите в кастрюлю с толстым дном. Залейте холодной водой и варите в течение 30 минут после закипания. Откиньте грибы на дуршлаг и промойте.
В кастрюлю налейте воду, выложите соль и доведите до кипения. Зелень сполосните и выложите в кастрюлю кроме чеснока, варите в течение 30 минут на среднем огне.
Выложите в рассол отварные грибы и варите в течение 30 минут. Снимите с огня и полностью остудите.
Банки тщательно вымойте и простерилизуйте любым удобным способом. Готовые грибы разложите по банкам, чтобы сверху была зелень и рассол до самого верха. Закройте пластмассовыми крышками и уберите на хранение в прохладное место. Они будут готовы через 15 дней.
Хороших заготовок!