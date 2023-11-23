Гуляш-левеш: традиционный рецепт

Гуляш-левеш — гордость венгерской кухни. Это ароматное и пряное блюдо считается и горячей закуской, и супом одновременно. В холодное время года такой вариант обеда — шикарная идея. Так как подобное блюдо согреет вас моментально.
По традиции гуляш-левеш готовят исключительно из говядины. Свинина сделает это блюдо чересчур жирным, а курица не сможет дать столь насыщенного вкуса. Вот из-за чего готовить такое кушанье стоит из говядины.
Как правильно приготовить гуляш-левеш с говядиной
Чтобы консистенция блюда была очень приятной, не забудьте о важном этапе — снятии кожицы с помидоров. Для более легкого ее удаления советуем поместить томаты в кипяток на 60 секунд. После снимать кожицу будет значительно проще.
Ингредиенты
Говядина500 г Картофель3 шт. Лук1 шт. Морковь1 шт. Болгарский перец1 шт. Помидор2 шт. Чеснок2 зуб. Паприка по вкусу Соль по вкусу Красный перец молотый по вкусу Вода1 л Сушеный укроп1 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Промываем болгарский перец. Удаляем плодоножку и семена. Нарезаем его небольшим кубиком. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней сладкий перец в течение 3–4 минут.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Добавляем лук к болгарскому перцу и перемешиваем. Обжариваем овощи еще 5 минут на умеренном огне.Промываем помидоры. Помещаем их в кипящую воду на 1 минуту. Снимаем с томатов кожицу. Нарезаем мякоть кубиком. Выкладываем помидоры в кастрюлю.Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Добавляем чеснок к томатам. Тушим их в течение 3–4 минут. Затем добавляем обжаренные овощи в кастрюлю.Нарезаем говядину на крупные кусочки. Выкладываем ее в кастрюлю. Снова всё перемешиваем. Тушим содержимое кастрюли в течение 15 минут.
Всыпаем молотую сладкую паприку к мясу. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Заливаем смесь чистой водой. Солим по вкусу. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Уменьшаем огонь до минимального. Провариваем всё в течение 1 часа. Очищаем морковь. Нарезаем ее небольшими кусочками. Очищаем картофель. Нарезаем его кубиком. Добавляем овощи в кастрюлю. Варим всё еще 25 минут.Добавляем в кастрюлю сушеный укроп, красный молотый перец и соль по вкусу. Хорошенько всё перемешиваем. Через 2 минуты выключаем огонь. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем ее на 20 минут на плите.