Гуляш-левеш: традиционный рецепт

Гуляш-левеш — гордость венгерской кухни. Это ароматное и пряное блюдо считается и горячей закуской, и супом одновременно. В холодное время года такой вариант обеда — шикарная идея. Так как подобное блюдо согреет вас моментально.

По традиции гуляш-левеш готовят исключительно из говядины. Свинина сделает это блюдо чересчур жирным, а курица не сможет дать столь насыщенного вкуса. Вот из-за чего готовить такое кушанье стоит из говядины.

Как правильно приготовить гуляш-левеш с говядиной

Чтобы консистенция блюда была очень приятной, не забудьте о важном этапе — снятии кожицы с помидоров. Для более легкого ее удаления советуем поместить томаты в кипяток на 60 секунд. После снимать кожицу будет значительно проще.

Ингредиенты

Говядина500 г Картофель3 шт. Лук1 шт. Морковь1 шт. Болгарский перец1 шт. Помидор2 шт. Чеснок2 зуб. Паприка по вкусу Соль по вкусу Красный перец молотый по вкусу Вода1 л Сушеный укроп1 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление