Его любят все. Праздничное печенье с орешками: так быстро и вкусно я ещё не готовила

Печенье, как и торты, подвержено веяниям трендов. То есть, на рынке этого мучного изделия наблюдается множество интересных тенденций, которые помогают продавать печенье в массы.

Как правило, каждый второй запуск нового изделия из хлеба приходится именно на печенье. В качестве примера можно вспомнить тренд на Орео.

⅓ часть любителей печенья обязательно раз в неделю покупает упаковку лакомства. У ½ части людей, которые любят печенье, есть свои фавориты в плане рецептов этой сладкой хлебобулочной продукции.

Многие считают, что домашнее печенье намного вкуснее, чем покупное.

Рассмотрим это утверждение на собственном опыте — приготовим домашнее печенье.

Ингредиенты для домашнего печенья:

яйцо — шт.;

сливочное масло — 110 г;

сахар — 70 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;;

какао-порошок — 1 ст.л.;

орехи — 80 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

мука — 200 г.

Приготовление домашнего печенья:

К мягкому сливочному маслу высыпаем ванилин и классический сахар, соли и тщательно перемешиваем до растворения песчинок.

Разбиваем в смесь яйцо, продолжаем смешивать.

Высыпаем в смесь ½ часть муки и весь разрыхлитель, замешиваем тесто. В тесто высыпаем остатки муки, оставляем 2 столовые ложки.

Замешанное густое тесто делим на 2 части. Одну из частей перекладываем в другую тару, просеиваем туда какао-порошок и перемешиваем.

Измельчаем до состояния крошки орехи, смешиваем их в шоколадном тесте. К обычному тесту высыпаем остатки муки, вымешиваем. Запечатываем оба колобка теста в целлофан и отправляем в холодильник на 20 минут.

Слегка раскатываем светлый колобок, кладем на него шоколадный колобок. Раскатываем оба колобка в пласт 20х30 см. Наверху должен находиться темный слой, внизу — светлый.

Сворачиваем пласт в рулет шоколадным пластом внутрь, посыпаем рулет ореховой крошкой.

Запечатываем рулет в пищевую пленку и оставляем в морозильной камере на 30 минут.

Делим рулет на небольшие кусочки примерно по 2-2,5 см в толщину.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем печенье при 180 градусах 15 минут.

Получается интересное печенье в виде десерта “Зебра”. Для него можно брать как арахис, так и фундук, грецкий орех и другие виды орехов.