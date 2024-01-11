Хлебный омлет: рецепт вкусного блюда к завтраку

Это очень простой рецепт, позволяющий использовать черствый хлеб. Это блюдо точно придется вам по душе.

Хлебный омлет станет прекрасным вторым блюдом для семейных обедов. Его также можно брать с собой на пикники и на работу. И поездки за город. Благодаря простому, но очень нежному вкусу, он понравится всем: и взрослым, и детям.

Хлебный омлет очень легко приготовить, и это недорогое и сытное блюдо для всей семьи. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Его можно подавать с гарниром из свежих помидоров и добавить ветчины, если хотите. Нарезанный квадратиками, этот омлет можно подавать в качестве закуски.

Если у вас также есть зеленый лук и немного тимьяна или майорана, добавьте их к нарезанной петрушке: результат будет еще лучше.

Хлебный омлет

Ингредиенты:

2 ломтика черствого хлеба;

1 стакан молока;

6 яиц;

2 столовые ложки Грана Падано;

1 веточка петрушки;

оливковое масло и сливочное масло.

Чтобы приготовить хлебный омлет, удалите с черствого хлеба корочки и нарежьте его кусочками. Соберите в миску и залейте молоком. Яйца разбиваем в миску, слегка взбиваем вилкой, затем добавляем отжатый хлеб, тертый сыр Грана Падано, нарезанную петрушку, соль и свежемолотый перец.

Тщательно перемешайте, пока хлеб не станет мягким и все ингредиенты не смешаются идеально. В сковороде с антипригарным покрытием нагрейте две столовые ложки масла и кусочек сливочного масла. Влейте смесь и готовьте, как обычный омлет, около десяти минут или пока нижняя сторона не станет золотистой.

Переверните его и продолжайте готовить еще пару минут, чтобы подрумянилась и другая сторона. Переложите хлебный омлет на тарелку и подавайте теплым или холодным.

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