Самый простой завтрак, когда не хватает времени: готовим рваный пирог из лаваша и сыра

У большинства почему-то всегда не хватает времени приготовить завтрак. Однако ни в коем случае не следует им пренебрегать.

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Попробуйте воспользоваться этим рецептом. Рваный пирог из лаваша и сыра очень просто и быстро готовить.

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Пирог из лаваша и сыра

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 220 граммов лаваша;

– 4 яйца;

– 250 миллилитров молока;

– 250 граммов брынзы;

– 150 граммов сулугуни;

– 4 столовые ложки масла;

– пучок зелени.

Приготовление:

Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте измельченную зелень, натертый сыр и порванный на куски лаваш. Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился. Выложите в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 35 минут.

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