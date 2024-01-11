ГлавнаяРецептыСамый простой завтрак, когда не хватает времени: готовим рваный пирог из лаваша и сыра Самый простой завтрак, когда не хватает времени: готовим рваный пирог из лаваша и сыра На чтение: 1 минута У большинства почему-то всегда не хватает времени приготовить завтрак. Однако ни в коем случае не следует им пренебрегать. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте воспользоваться этим рецептом. Рваный пирог из лаваша и сыра очень просто и быстро готовить. Стоит попробовать Идеальное блюдо для всей семьи: готовим картофельную запеканку с курицей и грибами. Пирог из лаваша и сыра Время: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 220 граммов лаваша; – 4 яйца; – 250 миллилитров молока; – 250 граммов брынзы; – 150 граммов сулугуни; – 4 столовые ложки масла; – пучок зелени. Приготовление: Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте измельченную зелень, натертый сыр и порванный на куски лаваш. Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился. Выложите в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 35 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат из свеклы и соленых огурцов. Это очень вкусно! Поделитесь с друзьями