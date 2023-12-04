Беру картошку и кефир. Вкусные пирожки по рецепту хозяюшки узбечки: гениально и просто

Из картофеля можно сделать много вкусных блюд. Миру известно большое количество разных яств из картошки. Например, драники, жареный картофель, картофельные пирожки.

Этот перечень блюд из картофеля можно продолжать долго. Из картофеля делается самый универсальный гарнир, его добавляют в салаты.

Раньше картофелем могли прокормить всю семью. В XX годы прошлого века, в период сильного голода, картошка была единственным способом выжить для большинства семей.

Этот овощ имеет свойство вырастать почти на любой почве. Поэтому его урожай собрать не так трудно.

Сейчас картофель продолжают почитать. Расскажем, как приготовить картофельные пирожки.

Ингредиенты для картофельных пирожков:

картофель — 4 шт.;

кефир — 200 мл;

соль — ч.л.;

сахар — ч.л.;

дрожжи — 10 г;

яйцо — шт.;

мука — 450 г;

растительное масло — 3 ст.л.

Приготовление картофельных пирожков:

Отвариваем очищенный картофель до готовности, превращаем в пюре. В пюре выливаем кефир, тщательно перемешиваем.

В смесь кефира и картофеля высыпаем соль, сахарный песок и дрожжи, разбиваем яйцо, смешиваем. Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем тесто.

Добавляем в тесто растительное масло, продолжаем вымешивать, формируем колобок. Кладем колобок в тару, смазанную растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на полчаса.

Посыпаем стол мукой, обминаем колобок и делим на 20 равных частей.

Формируем из каждой части маленький колобок.

Сплющиваем слегка колобки ладонью.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем толстые лепешки и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

В процессе жарки несколько раз переворачиваем пирожки.

Класть пирожки лучше на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Такие пирожки будут пышными и мягкими, идеально для супов и мяса.