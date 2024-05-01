Описание приготовления:
Вкусное ягодное мороженое с ароматом ванилина! Такое мороженое готовится очень просто и из самых простых ингредиентов, а в итоге вы получите здоровый продукт, который не повредит вашему здоровью и фигуре. Ягоды можно взять абсолютно любые, а также дополнить мороженое можно орехами, сухофруктами или шоколадом без сахара.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Творог Блюдо: Десерты / Мороженое Диета: Диетическое питание / Рецепты для похудения
Состав / Ингредиенты:
- Красная смородина 50 Грамм (замороженная)
- Черная смородина 75 Грамм (замороженная)
- Кефир 150 Миллилитров
- Творог 150 Грамм
- Ванилин 1 Штука (пакетик)
- Сахарозаменитель По вкусу (Эритритол)
Количество порций 3
Калорийность
90 ккал
Калорийность
2 г
Белки
8 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Худеющее мороженое»
Подготовьте все необходимые продукты. Творог возьмите пастообразный, в брикетах. Кефир не сильно кислый. Ягоды любые.
В чашу блендера (измельчителя) выложите творог, добавьте сахарозаменитель и ванилин.
Влейте кефир.
Добавьте замороженные ягоды.
Измельчите в однородную массу.
Переложите ягодно-творожную массу в контейнер. Уберите в морозильную камеру часа на 2-3.
Спустя время наше полезное мороженое готово!
Приятного аппетита!