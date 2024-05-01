Описание приготовления:

Вкусное ягодное мороженое с ароматом ванилина! Такое мороженое готовится очень просто и из самых простых ингредиентов, а в итоге вы получите здоровый продукт, который не повредит вашему здоровью и фигуре. Ягоды можно взять абсолютно любые, а также дополнить мороженое можно орехами, сухофруктами или шоколадом без сахара.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Творог Блюдо: Десерты / Мороженое Диета: Диетическое питание / Рецепты для похудения

Состав / Ингредиенты:

Красная смородина 50 Грамм (замороженная)

Черная смородина 75 Грамм (замороженная)

Кефир 150 Миллилитров

Творог 150 Грамм

Ванилин 1 Штука (пакетик)

Сахарозаменитель По вкусу (Эритритол)

Количество порций 3

Калорийность

90 ккал

Калорийность

2 г

Белки

8 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Худеющее мороженое»

Подготовьте все необходимые продукты. Творог возьмите пастообразный, в брикетах. Кефир не сильно кислый. Ягоды любые.

В чашу блендера (измельчителя) выложите творог, добавьте сахарозаменитель и ванилин.

Влейте кефир.

Добавьте замороженные ягоды.

Измельчите в однородную массу.

Переложите ягодно-творожную массу в контейнер. Уберите в морозильную камеру часа на 2-3.

Спустя время наше полезное мороженое готово!

Приятного аппетита!