Рецепт: Сосиски в лаваше — Экспресс-рецепт сосисок в тесте. Моя палочка-выручалочка

Ингредиенты:

сосиски — 10 шт;

сыр в пластинках — 10 шт.;

лаваш — 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.

Способ приготовления: В поисках быстрых рецептов приготовления закусок я нашла отличный вариант — это сосиски, запеченные в лаваше.

Вообще, я понимаю все больше и больше, что из лаваша можно приготовить массу различных блюд. И вот как раз одним из них я делюсь с вами.

Вообще, сосисок нужно столько, сколько и сыра в ломтиках. так что если компания намечается большая, то сразу купите 2 пачки и того и другого и, заодно, и лаваш дополнительно.

Яйцо разбить в пиалу и взбить до образования пены.

Лаваш нарезать шириной, равной длине сосиски, а длиной примерно 10-15 см, пополам по длине лаваша.

Ну кусок лаваша выложить ломтик сыра.

Один край лаваша смазать взбитым яйцом, это необходимо для того, чтобы склеить его края.

Сосиску завернуть, и зафиксировать края лаваша.

Лаваша можно использовать больше, так как в итоге теста получается очень мало.

Все сосиски уложить на противень, смазанный растительным маслом или устеленным фольгой.

Каждую сосиску смазать взбитым яйцом.

Сосиски готовы к запеканию.

Запекать в духовке до готовности. Это примерно 15 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы сыр слегка растопился.

Вот и все, сосиски готовы.

Получается быстро и вкусно, моим домочадцам очень нравится. Времени затрачивается минимум, а выхлоп получается реальный.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.