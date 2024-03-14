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И намазка, и салат: готовим универсальную закуску «Весеннее настроение» с редисом

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И намазка, и салат: готовим универсальную закуску «Весеннее настроение» с редисом

Весна – пора редиса и первых вкусных тепличных овощей. Трудно удержаться, чтобы не приготовить из них ароматный и питательный салат.

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Салат с редисом, кисломолочным сыром и вареным яйцом поразит вас вкусом. Кроме этого, его можно использовать как намазку.

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Рецепт салата «Весеннее настроение»

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 250 граммов редиса;
– 200 граммов творога;
– 3 яйца;
– 30 граммов зеленого лука;
– соль, перец по вкусу;
– 100 миллилитров сметаны;
– 1 столовая ложка майонеза 67%.

Приготовление:

  1. Отварите яйца до готовности. На это уйдет 10 минут от момента закипания воды. Охладите, почистите и разомните их вилкой в салатнике.
  2. Добавьте творог и снова все разомните.
  3. Помойте зеленый лук и редис. Зеленый лук измельчите, а редис нарежьте тоненькими кружочками. Добавьте овощи в салатник.
  4. В отдельной тарелке смешайте сметану, майонез, соль и перец. Переложите в салатник, перемешайте и подавайте к столу.

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