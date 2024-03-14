И намазка, и салат: готовим универсальную закуску «Весеннее настроение» с редисом

Весна – пора редиса и первых вкусных тепличных овощей. Трудно удержаться, чтобы не приготовить из них ароматный и питательный салат.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат с редисом, кисломолочным сыром и вареным яйцом поразит вас вкусом. Кроме этого, его можно использовать как намазку.

Стоит попробовать «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Рецепт салата «Весеннее настроение»

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов редиса;

– 200 граммов творога;

– 3 яйца;

– 30 граммов зеленого лука;

– соль, перец по вкусу;

– 100 миллилитров сметаны;

– 1 столовая ложка майонеза 67%.

Приготовление:

Отварите яйца до готовности. На это уйдет 10 минут от момента закипания воды. Охладите, почистите и разомните их вилкой в салатнике. Добавьте творог и снова все разомните. Помойте зеленый лук и редис. Зеленый лук измельчите, а редис нарежьте тоненькими кружочками. Добавьте овощи в салатник. В отдельной тарелке смешайте сметану, майонез, соль и перец. Переложите в салатник, перемешайте и подавайте к столу.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение».