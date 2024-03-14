ГлавнаяРецептыИ намазка, и салат: готовим универсальную закуску «Весеннее настроение» с редисом И намазка, и салат: готовим универсальную закуску «Весеннее настроение» с редисом На чтение: 1 минута Весна – пора редиса и первых вкусных тепличных овощей. Трудно удержаться, чтобы не приготовить из них ароматный и питательный салат. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с редисом, кисломолочным сыром и вареным яйцом поразит вас вкусом. Кроме этого, его можно использовать как намазку. Стоит попробовать «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт салата «Весеннее настроение» Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 250 граммов редиса; – 200 граммов творога; – 3 яйца; – 30 граммов зеленого лука; – соль, перец по вкусу; – 100 миллилитров сметаны; – 1 столовая ложка майонеза 67%. Приготовление: Отварите яйца до готовности. На это уйдет 10 минут от момента закипания воды. Охладите, почистите и разомните их вилкой в салатнике. Добавьте творог и снова все разомните. Помойте зеленый лук и редис. Зеленый лук измельчите, а редис нарежьте тоненькими кружочками. Добавьте овощи в салатник. В отдельной тарелке смешайте сметану, майонез, соль и перец. Переложите в салатник, перемешайте и подавайте к столу. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями