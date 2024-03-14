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Блины в пластиковой бутылке на молоке

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Блины в пластиковой бутылке на молоке

Описание приготовления:

Готовое тесто можно хранить в холодильнике пару дней. Для этого встряхните бутылку, и можно приступать к выпеканию блинчиков! Таким способом блины сможет приготовить даже подросток, а ещё блинчики из этого теста ажурные, тоненькие и невероятно вкусные! Обязательно попробуйте!
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Блины / Блинчики

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 2 Штуки
  • Молоко 600 Миллилитров
  • Мука 200 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 12

Калорийность

169 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины в пластиковой бутылке на молоке»

Блины в пластиковой бутылке на молоке

Подготовьте все ингредиенты. Для приготовления блинного теста берите пластиковую бутылку большего объема, чем количество ингредиентов. Это необходимо для того, чтобы было удобно их перемешать.

Блины в пластиковой бутылке на молоке

Налейте в бутылку молоко и растительное масло. Добавьте яйца, сахар и соль. Для удобства можно воспользоваться воронкой. Закройте бутылку крышкой и хорошо её потрясите.

Блины в пластиковой бутылке на молоке

Теперь добавьте в бутылку муку и разрыхлитель. Снова закройте крышкой и трясите уже более тщательно, чтобы все ингредиенты хорошо смешались между собой и не оставалось комочков муки.

Блины в пластиковой бутылке на молоке

Сковороду для блинов разогрейте до горячего состояния и немного смажьте растительным маслом перед первым блином. Из бутылки налейте немного теста на сковороду и, поворачивая её, распределите тесто по всей поверхности. Пеките блинчики на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Блины в пластиковой бутылке на молоке

Складывайте блины стопочкой. При желании можно их смазать сливочным маслом.

Блины в пластиковой бутылке на молоке

Блины в пластиковой бутылке на молоке готовы. Блинчики можно дополнить джемом, вареньем, сгущенкой или сметаной. Приятного аппетита!

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