Описание приготовления:
Готовое тесто можно хранить в холодильнике пару дней. Для этого встряхните бутылку, и можно приступать к выпеканию блинчиков! Таким способом блины сможет приготовить даже подросток, а ещё блинчики из этого теста ажурные, тоненькие и невероятно вкусные! Обязательно попробуйте!
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Блины / Блинчики
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 2 Штуки
- Молоко 600 Миллилитров
- Мука 200 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 2 Ст. ложки
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
Количество порций 12
Калорийность
169 ккал
Калорийность
5 г
Белки
7 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блины в пластиковой бутылке на молоке»
Подготовьте все ингредиенты. Для приготовления блинного теста берите пластиковую бутылку большего объема, чем количество ингредиентов. Это необходимо для того, чтобы было удобно их перемешать.
Налейте в бутылку молоко и растительное масло. Добавьте яйца, сахар и соль. Для удобства можно воспользоваться воронкой. Закройте бутылку крышкой и хорошо её потрясите.
Теперь добавьте в бутылку муку и разрыхлитель. Снова закройте крышкой и трясите уже более тщательно, чтобы все ингредиенты хорошо смешались между собой и не оставалось комочков муки.
Сковороду для блинов разогрейте до горячего состояния и немного смажьте растительным маслом перед первым блином. Из бутылки налейте немного теста на сковороду и, поворачивая её, распределите тесто по всей поверхности. Пеките блинчики на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Складывайте блины стопочкой. При желании можно их смазать сливочным маслом.
Блины в пластиковой бутылке на молоке готовы. Блинчики можно дополнить джемом, вареньем, сгущенкой или сметаной. Приятного аппетита!