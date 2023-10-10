Такая натуральная сладость, как яблочный мармелад в духовке, получится у каждой хозяйки (без исключения). Конечно, процесс приготовления займет достаточно большое количество времени, зато в результате выйдет много домашнего лакомства, оторваться от которого будет просто невозможно.

Для этого вам понадобятся лишь спелые яблоки и сахар. К тому же фрукты вы можете использовать даже самые неприглядные. Если на яблоках, к примеру, есть вмятины, смело добавляйте их в это блюдо. Просто перед этим удалите все дефектные участки.

Как приготовить яблочный мармелад в духовке

При отсутствии сушилки домашний мармелад можно легко сделать и в духовом шкафу. Только его необходимо будет оставлять слегка приоткрытым, для того чтобы выходила влага. Сушить мармелад из 3 кг яблок советуем на противне размером 35 на 40 см. Тогда он получится идеальной толщины.

Ингредиенты

Яблоко3 кг Сахар1 кг

Приготовление

Тщательно промываем яблоки под проточной водой. Аккуратно удаляем сердцевину. Разрезаем фрукты на кусочки среднего размера. Помещаем их в глубокую кастрюлю с толстым дном. Засыпаем яблоки сахаром. Оставляем их на 30 минут при комнатной температуре, чтобы фрукты пустили сок. Затем отправляем кастрюлю с яблоками на огонь. Доводим ее содержимое до кипения.Провариваем их в течение 3 часов, периодически помешивая. Потом выключаем огонь. Пробиваем фрукты погружным блендером до однородной массы, напоминающей пюре. Перекладываем яблочную массу на противень, застеленный пергаментом. Ровняем ее силиконовой или деревянной лопаткой.Отправляем противень в разогретую до 100 градусов духовку на 2 часа. Оставляем слегка приоткрытую дверцу духового шкафа для выхода влаги. Затем просушиваем мармелад в духовке еще раз (в течение 2 часов).Далее переворачиваем яблочную массу на другую сторону. Убираем старый пергамент. Отправляем мармелад в духовку еще на 2 часа при 100 градусах. Достаем противень. Затем повторяем сушку в четвертый раз.

Возможно, вам понадобится меньше или больше подходов, для того чтобы яблочная масса хорошенько схватилась. Как понять, что мармелад готов? Он не должен проминаться. Также готовый мармелад отличается плотностью по всей поверхности. Серединка не должна быть мягкой. Вы можете хранить мармелад в герметичном контейнере, предварительно разрезав лакомство на несколько частей. Перекладываете их пергаментом и отправляете в емкость с крышкой. Хранить такой домашний мармелад стоит в холодильнике. Или при желании вы можете разрезать десерт на квадратики одинакового размера, а затем обвалять их в сахаре. Мармелад будет выглядеть словно магазинный. Только он получится в сто раз вкуснее и полезнее!