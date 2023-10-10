Такой вкусной свеклы вы ещё не ели. Как приготовить полезную квашеную свеклу

Для многих свекла является настолько простым овощем, что на него не обращают внимания. То есть, не добавляют свеклу в свой рацион, отдавая предпочтение более экзотическим продуктам, например, авокадо.
Бесспорно, экзотические фрукты и овощи полезны для организма. Но стоимость авокадо и других подобных овощей бывает очень высокой. При этом, из авокадо суп не сваришь, в отличие от свеклы.
Стоит равномерно распределять в районе экзотику и обычные овощи. Тогда можно прийти к гармонии со своим питанием. Расскажем, как сделать из обычной свеклы готовый салат.
Ингредиенты для квашеной свеклы:
- свекла — 3 кг;
- соль — 2 ст.л.;
- сахар — ст.л.
Приготовление квашеной свеклы:
Свеклу очищаем и натираем на крупных резцах терки. Также свеклу можно натереть тонкими пластинами.
Посыпаем свекольную массу солью и сахарным песком, тщательно перемешиваем. Выкладываем свеклу в стерилизованную банку, утрамбовываем плотно.
Сок должен быть на поверхности свекольной массы, внутри не должно оставаться воздуха. Из крышки делаем гнет и кладем в банку на свекольный слой.
Накрываем горлышко банки тряпкой. Оставляем свеклу в тепле на трое суток. Далее свеклу можно убрать в холодильник.
Накрывать крышкой и протыкать квашеную свеклу не нужно.
Перед подачей свеклу требуется обдать водой. Употребляется такой салат с луком или чесноком.