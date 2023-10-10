Такой вкусной свеклы вы ещё не ели. Как приготовить полезную квашеную свеклу

Для многих свекла является настолько простым овощем, что на него не обращают внимания. То есть, не добавляют свеклу в свой рацион, отдавая предпочтение более экзотическим продуктам, например, авокадо.

Бесспорно, экзотические фрукты и овощи полезны для организма. Но стоимость авокадо и других подобных овощей бывает очень высокой. При этом, из авокадо суп не сваришь, в отличие от свеклы.

Стоит равномерно распределять в районе экзотику и обычные овощи. Тогда можно прийти к гармонии со своим питанием. Расскажем, как сделать из обычной свеклы готовый салат.

Ингредиенты для квашеной свеклы:

свекла — 3 кг;

соль — 2 ст.л.;

сахар — ст.л.

Приготовление квашеной свеклы:

Свеклу очищаем и натираем на крупных резцах терки. Также свеклу можно натереть тонкими пластинами.

Посыпаем свекольную массу солью и сахарным песком, тщательно перемешиваем. Выкладываем свеклу в стерилизованную банку, утрамбовываем плотно.

Сок должен быть на поверхности свекольной массы, внутри не должно оставаться воздуха. Из крышки делаем гнет и кладем в банку на свекольный слой.

Накрываем горлышко банки тряпкой. Оставляем свеклу в тепле на трое суток. Далее свеклу можно убрать в холодильник.

Накрывать крышкой и протыкать квашеную свеклу не нужно.

Перед подачей свеклу требуется обдать водой. Употребляется такой салат с луком или чесноком.