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Такой вкусной свеклы вы ещё не ели. Как приготовить полезную квашеную свеклу

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Такой вкусной свеклы вы ещё не ели. Как приготовить полезную квашеную свеклу

Для многих свекла является настолько простым овощем, что на него не обращают внимания. То есть, не добавляют свеклу в свой рацион, отдавая предпочтение более экзотическим продуктам, например, авокадо.

Бесспорно, экзотические фрукты и овощи полезны для организма. Но стоимость авокадо и других подобных овощей бывает очень высокой. При этом, из авокадо суп не сваришь, в отличие от свеклы.

Стоит равномерно распределять в районе экзотику и обычные овощи. Тогда можно прийти к гармонии со своим питанием. Расскажем, как сделать из обычной свеклы готовый салат.

Ингредиенты для квашеной свеклы:

  • свекла — 3 кг;
  • соль — 2 ст.л.;
  • сахар — ст.л.

Приготовление квашеной свеклы:

Свеклу очищаем и натираем на крупных резцах терки. Также свеклу можно натереть тонкими пластинами.

Такой вкусной свеклы вы ещё не ели. Как приготовить полезную квашеную свеклу

Посыпаем свекольную массу солью и сахарным песком, тщательно перемешиваем. Выкладываем свеклу в стерилизованную банку, утрамбовываем плотно.

Такой вкусной свеклы вы ещё не ели. Как приготовить полезную квашеную свеклу

Сок должен быть на поверхности свекольной массы, внутри не должно оставаться воздуха. Из крышки делаем гнет и кладем в банку на свекольный слой.

Такой вкусной свеклы вы ещё не ели. Как приготовить полезную квашеную свеклу

Накрываем горлышко банки тряпкой. Оставляем свеклу в тепле на трое суток. Далее свеклу можно убрать в холодильник.

Накрывать крышкой и протыкать квашеную свеклу не нужно.

Перед подачей свеклу требуется обдать водой. Употребляется такой салат с луком или чесноком.

Такой вкусной свеклы вы ещё не ели. Как приготовить полезную квашеную свеклу

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