Яблочный сок без сахара и консервантов – идеальный напиток на зиму

Чтобы наслаждаться домашним яблочным соком, нужно приготовить его уже в ближайшее время. Есть много рецептов зимней консервации сока, но мы предлагаем остановиться на этом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ни один пакетированный сок не сравнится с домашним, и это не секрет. Чтобы удачно закрыть яблочный напиток на зиму, мы подготовили проверенный рецепт без сахара и консервантов.

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Важно хранить готовый напиток в прохладном и темном месте, чтобы сок не начал бродить и не испортился.

Рецепт яблочного сока

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 2

Ингредиенты:

– 5 – 10 килограммов яблок.

Приготовление:

Предварительно подготовьте банки для закручивания сока. Лучше всего выбирать крупные банки по 2 и 3 литра. Промываем их в проточной воде с пищевой содой и стерилизуем в духовке. Ставим крышки и банки горлышком вниз на решетку в холодную духовку и включаем ее при 160 – 180 градусах. Когда она прогреется, стерилизуем примерно 20 – 30 минут.

Тщательно моем яблоки, срезаем поврежденные места, удаляем семена и хвостики. Нарезаем их на средние кусочки, если яблоки большие.

Выжимаем из них сок с помощью соковыжималки. Снимаем пену, образовавшуюся сверху шумовкой или ложкой. Чтобы очистить сок от жмыха, используем марлю или сито. Переливаем очищенный сок в большую кастрюлю, ставим на средний огонь.

Доводим до кипения, но не кипятим. Сначала нагреваем сок до 80 градусов и охлаждаем в миске с холодной водой. Во второй раз сок прогреваем до 97 градусов.

Разливаем горячий сок в стерильные банки и закрываем крышками. Переворачиваем их вверх дном, накрываем теплым одеялом и оставляем в таком положении до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

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