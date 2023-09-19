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Пивной бренд из Сингапура представил пуховик с пивной системой

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Пивной бренд из Сингапура представил пуховик с пивной системой

Пивной бренд Tiger, принадлежащий компании Heineken, совместно с британским дизайнером Иззи Ду создали предназначенный для лета пуховик Tiger Summer Puffer. Об этом сообщает портал Designboom. 

Предмет одежды «пронизан» системой трубок, по которым подается вода. Тело охлаждается в точках, где сосуды располагаются ближе всего к коже. Вода остается холодной благодаря ледяному пиву, которое предварительно нужно поместить в специальные «карманы».

Самая низкая температура, до которой может «дойти» пуховик,— 5°C. 

Куртка выполнена в фирменном оранжевом цвете Tiger, а форма капюшона повторяет форму головы тигра. Также по всему периметру дизайнерской вещи разбросаны детали, напоминающие полосы и клыки. 

Увидеть «пивной пуховик» можно будет в магазине Иззи Ду, который откроется в Париже с 25 по 3 октября 2023 года, то есть во время Недели моды.
 

Источник фото: Designboom

Пивной бренд из Сингапура представил пуховик с пивной системой

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