Описание приготовления:

Вы сможете приготовить любое блюдо с яйцом пашот, если научитесь готовить его как в ресторане. Для этого вам нужны будут минимум ингредиентов и 5 минут вашего свободного времени. Результат вас обязательно порадует!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 3 Штуки

Масло растительное 1 Чайная ложка

Соль 2 Щепотки

Перец черный 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

157 ккал

Калорийность

13 г

Белки

11 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яйцо пашот в силиконовой форме»

Подготовьте указанные ингредиенты. Яйца используйте свежие, лучше всего — фермерские с яркими желтками.

Подготовьте силиконовые формочки для кексов или маффинов. Смажьте их растительным маслом на дне и на бортиках, иначе яйцо пашот прилипнет к ним и вы не сможете его аккуратно извлечь. Вбейте в каждую формочку куриное яйцо, стараясь не повредить желток.

Посолите и поперчите яйца. Выложите формочки в сковороду или широкий ковш. Влейте теплую воду до середины формочек в емкость и поместите ее на плиту. Включите умеренный (средний) нагрев.

Варите ровно три минуты. Белок должен стать плотным, а желток не должен успеть застыть. При движении емкости яйца пашот должны слегка подрагивать. Выключите нагрев и сразу извлеките формочки из горячей воды.

Аккуратно переверните формочку на хлебную нарезку или листья салата, нарезку овощей. Яйцо пашот аккуратно выпадет из формочки и не растечется.

Подавайте яйца пашот к столу горячими с любыми блюдами.