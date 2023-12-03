Описание приготовления:
Вы сможете приготовить любое блюдо с яйцом пашот, если научитесь готовить его как в ресторане. Для этого вам нужны будут минимум ингредиентов и 5 минут вашего свободного времени. Результат вас обязательно порадует!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 3 Штуки
- Масло растительное 1 Чайная ложка
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный 2 Щепотки
Количество порций 2
Калорийность
157 ккал
Калорийность
13 г
Белки
11 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яйцо пашот в силиконовой форме»
Подготовьте указанные ингредиенты. Яйца используйте свежие, лучше всего — фермерские с яркими желтками.
Подготовьте силиконовые формочки для кексов или маффинов. Смажьте их растительным маслом на дне и на бортиках, иначе яйцо пашот прилипнет к ним и вы не сможете его аккуратно извлечь. Вбейте в каждую формочку куриное яйцо, стараясь не повредить желток.
Посолите и поперчите яйца. Выложите формочки в сковороду или широкий ковш. Влейте теплую воду до середины формочек в емкость и поместите ее на плиту. Включите умеренный (средний) нагрев.
Варите ровно три минуты. Белок должен стать плотным, а желток не должен успеть застыть. При движении емкости яйца пашот должны слегка подрагивать. Выключите нагрев и сразу извлеките формочки из горячей воды.
Аккуратно переверните формочку на хлебную нарезку или листья салата, нарезку овощей. Яйцо пашот аккуратно выпадет из формочки и не растечется.
Подавайте яйца пашот к столу горячими с любыми блюдами.