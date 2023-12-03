Основное мясное блюдо к праздникам: узнайте тайну сочной свиной рульки по-чешски

Чешская кухня известна своими наваристыми супами, тушеным мясом, жарким и колбасами. Однако свиная рулька занимает особое место. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте приготовить ее на Новый год или Рождество. Печеная свиная рулька – очень бюджетное и вкусное блюдо. Будет вкусно «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров Как приготовить свиную рульку в пиве по-чешски Время : 3 часа 40 минут

: 3 часа 40 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 свиная рулька;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 яблока;

– 1 корень сельдерея;

– 20 граммов имбиря;

– 1 красный перец чили;

– 4 гвоздики;

– соль по вкусу;

– 5 горошин душистого перца;

– специи по вкусу;

– 3 лавровых листа;

– 1 литр светлого пива;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки соевого соуса. Приготовление: Почистите чеснок и нарежьте его кусочками. Рульку промойте, обсушите, сделайте глубокие надрезы и вложите туда кусочки чеснока. Морковь почистите и нарежьте кружочками, яблоки разрежьте на 4 части и удалите сердцевину. Сельдерей и имбирь почистите и нарежьте кусочками. Лук также почистите и воткните в него гвоздику. В кастрюлю налейте пиво, положите рульку, добавьте соль, перец горошком, овощи, яблоки, перец чили и лавровые листья. Долейте воду, чтобы она накрывала рульку, доведите до кипения и варите на маленьком огне 3 часа. Для соуса смешайте мед и соевый соус. Сваренную рульку обсушите, смажьте соусом и запекайте 20 минут в духовке на функции «Гриль» до румяности. Понравился рецепт? К такой свиной рульке прекрасно подойдет квашеная капуста. Обязательно попробуйте.