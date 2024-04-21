Описание приготовления:
Красочное блюдо с ярким вкусом из язычков ягнят готовится легко и просто, если вы заранее отварите сами язычки в воде. Гарнир можно приготовить из любых овощей, поддающихся тушению: помидоров, кабачков, болгарского перца и т.д. Подавайте блюдо с соусами, хлебом, лавашом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Языки 5 Штук (ягнят)
- Шампиньоны 250 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук 1 Штука
- Приправа 1 Чайная ложка
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Вода 100 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
195 ккал
Калорийность
13 г
Белки
16 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Язычки ягнят»
Подготовьте указанные ингредиенты. Язычки ягнят можно приобрести в мясном магазине, на рынке или в супермаркете.
Язычки промойте в воде, выложите в казан или кастрюлю и добавьте 1/2 ч.л. приправы. По желанию можно дополнить их лавровым листом. Залейте горячей водой и поместите емкость на плиту.
Отварите в течение 1 часа после закипания, уменьшив нагрев до среднего. После чего слегка остудите и счистите белую пленку с поверхности язычков.
Очистите морковь и лук, промойте вместе с грибами. Нарежьте крупными кусочками и обжарьте все нарезки 4-5 минут на сковороде в растительном масле.
Выложите язычки в сковороду, присыпьте приправой.
Влейте горячую воду и потушите все примерно 10-15 минут. По желанию можно добавить различные пряности, приправы еще.
Выложите язычки ягнят с гарниром на тарелки и подайте к столу горячими. Приятного вам аппетита!