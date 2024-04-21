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Язычки ягнят

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Язычки ягнят

Описание приготовления:

Красочное блюдо с ярким вкусом из язычков ягнят готовится легко и просто, если вы заранее отварите сами язычки в воде. Гарнир можно приготовить из любых овощей, поддающихся тушению: помидоров, кабачков, болгарского перца и т.д. Подавайте блюдо с соусами, хлебом, лавашом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Языки 5 Штук (ягнят)
  • Шампиньоны 250 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Лук 1 Штука
  • Приправа 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Вода 100 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

195 ккал

Калорийность

13 г

Белки

16 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Язычки ягнят»

Язычки ягнят

Подготовьте указанные ингредиенты. Язычки ягнят можно приобрести в мясном магазине, на рынке или в супермаркете.

Язычки ягнят

Язычки промойте в воде, выложите в казан или кастрюлю и добавьте 1/2 ч.л. приправы. По желанию можно дополнить их лавровым листом. Залейте горячей водой и поместите емкость на плиту.

Язычки ягнят

Отварите в течение 1 часа после закипания, уменьшив нагрев до среднего. После чего слегка остудите и счистите белую пленку с поверхности язычков.

Язычки ягнят

Очистите морковь и лук, промойте вместе с грибами. Нарежьте крупными кусочками и обжарьте все нарезки 4-5 минут на сковороде в растительном масле.

Язычки ягнят

Выложите язычки в сковороду, присыпьте приправой.

Язычки ягнят

Влейте горячую воду и потушите все примерно 10-15 минут. По желанию можно добавить различные пряности, приправы еще.

Язычки ягнят

Выложите язычки ягнят с гарниром на тарелки и подайте к столу горячими. Приятного вам аппетита!

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