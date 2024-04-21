Рецепт: Пирог из киселя — Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

Ингредиенты:
яйца куриные — 3 шт;
сахар — 3 ст л.;
кисель сухой брикет — 200гр;
мука пшеничная — 0,5 стакана;
сода пищевая — 0.5 ч л.;
масло растительное — 2 ст.л.;
яблоки — 2 шт;
масло сливочное для смазывания формы — 20 гр;
корица молотая — 0,5 ч.л.
Способ приготовления: Пирог, приготовленный из сухого концентрата киселя хорошо знаком хозяйкам со времён СССР.
В последнее время этот рецепт позабылся, но недавно увидела в магазине сухой кисель в пачках и решила вспомнить детство.
Захотелось приготовить не простой пирог из киселя, а именно с яблоками, получилось этакая шарлотка с карамельными яблочками с «кисельным» бисквитом.
Для приготовления пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:
Удобнее купить кисель рассыпчатый в рачке, а не спрессованный в брикете, т. к. сложно брикет бывает однородно размять.
А с рассыпчатым киселём в пачке таких проблем нет.
Добавляем в сухой кисель разрыхлитель
две столовые ложки растительного масла, 3 яйца
и муку, замешиваем тесто.
Форму, в которой будем запекать пирог щедро смазываем сливочным маслом,
выкладываем порезанные на дольки яблоки и сверху присыпаем смесью сахара и корицы.
На яблоки выкладываем кисельное тесто
И ставим в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 30-35 минут до румяной корочки.
Пирог из сухого киселя к чаю готов.
Приятного аппетита.
Время приготовления: 40 мин.