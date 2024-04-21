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Рецепт: Пирог из киселя — Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

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Рецепт: Пирог из киселя — Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

Ингредиенты:
яйца куриные — 3 шт;
сахар — 3 ст л.;
кисель сухой брикет — 200гр;
мука пшеничная — 0,5 стакана;
сода пищевая — 0.5 ч л.;
масло растительное — 2 ст.л.;
яблоки — 2 шт;
масло сливочное для смазывания формы — 20 гр;
корица молотая — 0,5 ч.л.
Способ приготовления: Пирог, приготовленный из сухого концентрата киселя хорошо знаком хозяйкам со времён СССР.

В последнее время этот рецепт позабылся, но недавно увидела в магазине сухой кисель в пачках и решила вспомнить детство.

Захотелось приготовить не простой пирог из киселя, а именно с яблоками, получилось этакая шарлотка с карамельными яблочками с «кисельным» бисквитом.

Для приготовления пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

Удобнее купить кисель рассыпчатый в рачке, а не спрессованный в брикете, т. к. сложно брикет бывает однородно размять.
А с рассыпчатым киселём в пачке таких проблем нет.

Добавляем в сухой кисель разрыхлитель

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

две столовые ложки растительного масла, 3 яйца

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

и муку, замешиваем тесто.

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

Форму, в которой будем запекать пирог щедро смазываем сливочным маслом,

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

выкладываем порезанные на дольки яблоки и сверху присыпаем смесью сахара и корицы.

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

На яблоки выкладываем кисельное тесто

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

И ставим в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 30-35 минут до румяной корочки.

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

Пирог из сухого киселя к чаю готов.

Рецепт: Пирог из киселя - Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

Приятного аппетита.

Время приготовления: 40 мин.

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