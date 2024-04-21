Рецепт: Пирог из киселя — Шарлотка из сухого киселя с карамельными яблоками

Ингредиенты:

яйца куриные — 3 шт;

сахар — 3 ст л.;

кисель сухой брикет — 200гр;

мука пшеничная — 0,5 стакана;

сода пищевая — 0.5 ч л.;

масло растительное — 2 ст.л.;

яблоки — 2 шт;

масло сливочное для смазывания формы — 20 гр;

корица молотая — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Пирог, приготовленный из сухого концентрата киселя хорошо знаком хозяйкам со времён СССР.

В последнее время этот рецепт позабылся, но недавно увидела в магазине сухой кисель в пачках и решила вспомнить детство.

Захотелось приготовить не простой пирог из киселя, а именно с яблоками, получилось этакая шарлотка с карамельными яблочками с «кисельным» бисквитом.

Для приготовления пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

Удобнее купить кисель рассыпчатый в рачке, а не спрессованный в брикете, т. к. сложно брикет бывает однородно размять.

А с рассыпчатым киселём в пачке таких проблем нет.

Добавляем в сухой кисель разрыхлитель

две столовые ложки растительного масла, 3 яйца

и муку, замешиваем тесто.

Форму, в которой будем запекать пирог щедро смазываем сливочным маслом,

выкладываем порезанные на дольки яблоки и сверху присыпаем смесью сахара и корицы.

На яблоки выкладываем кисельное тесто

И ставим в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 30-35 минут до румяной корочки.

Пирог из сухого киселя к чаю готов.

Приятного аппетита.

Время приготовления: 40 мин.