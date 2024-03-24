ICE London 2024 стартует сегодня

Снова наступило это время года: мы на ICE London! Сегодня стартует одна из самых долгожданных конференций для профессионалов iGaming, и давайте посмотрим, чего мы можем ожидать от этого мероприятия в ближайшие дни.

ICE 2024 в цифрах

ICE 2024 начнется сегодня и продлится до 18 марта 2024 года, сообщает https://fler.com.ua/. Ожидается, что более 45 000 человек посетят конференцию, на которой будут представлены самые современные инновации и тенденции, будет рассказано об изменениях в законодательстве, будут изучены новые и устоявшиеся рынки, а все участники смогут пообщаться и обменяться идеями, опытом и планами на будущее.

И это еще не все: на конференции будут представлены 167 стран, причем более 58% участников — иностранцы.

Кто примет участие в конференции?

Итак, с представителями каких отраслей вы можете столкнуться на ICE? Широкий ответ: все и вся, что связано с iGaming. Более конкретный ответ: индустрия казино, платежи, ставки на спорт и киберспорт.

И по сей день наибольший интерес вызывают казино и игры в казино, за ними следуют ставки на спорт, а платежи, покер и киберспорт остаются на подъеме.

Поэтому неудивительно, что большинство участников выставки относятся к сектору поставщиков игр, за ними следуют операторы, и, наконец, сочетание аффилиатов (это мы!), СМИ, регуляторов и других.