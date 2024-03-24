Электронный сабонг все еще остается проблемой

Запрет электронного сабонга на Филиппинах мало что сделал для предотвращения работы сайтов, специализирующихся на этом виде деятельности. Филиппинская национальная полиция (PNP) и другие организации пытаются решить эту проблему с помощью отдельной меры.

Согласно указу No 9 от декабря прошлого года, Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) обязала интернет-провайдеров заблокировать более 2 400 сайтов, на которых проводятся петушиные бои. Несмотря на исполнение этого приказа, бригадный генерал Сидни Херния, директор Группы по борьбе с киберпреступностью (ACG), сообщил, что с тех пор PNP выявила 2817 сайтов, занимающихся электронным сабонгом. Стоит отметить, легальным является только джойказино.

Оперативники CIDG и другие полицейские подразделения на местах активно выявляют различные студии, используемые операторами онлайн-ставок на петушиные бои. Эти упреждающие меры соответствуют стремлению Globe Telecom обеспечить безопасный онлайн-ландшафт и соблюсти законодательные требования по защите от распространения вредного и незаконного контента.

Законодатели тщательно изучают право предписывать телекоммуникационным компаниям блокировать веб-сайты e-sabong. В то время как существуют законы, такие как Указ No 9, которые делают ставки на бои незаконными, до сих пор не было закона, который бы конкретно уполномочивал НПП или любую другую организацию приказывать телекоммуникационным компаниям блокировать сайты.

Это не помешало NTC действовать, но теперь законодатели должны закрыть эту лазейку. Им придется разработать закон, дающий агентству право отвечать на уведомления о блокировке сайтов, если они хотят избежать предстоящих юридических баталий.