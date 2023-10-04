ГлавнаяРецептыИдеальная закуска на осень в виде мини-тыкв к столу или на Геловин Идеальная закуска на осень в виде мини-тыкв к столу или на Геловин На чтение: 2 минуты Осень пришла не только со снижением температуры и опавшей листвой, но и с новыми рецептами закусок к столу. Один из них – это мини-тыквы с миксом сыров, чесноком и разнообразными посыпками. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Идеальная закуска на осень в виде мини-тыкв станет не только украшением стола, но и отличным вариантом для быстрого и яркого перекуса. Такие эффектные тыквы из крем-сыра также подойдут к празднованию Геловина. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Панировать такую закуску можно в семенах кунжута, специях или крохе. Экспериментируйте и удивляйте родных невероятными вкусами и презентациями. Рецепт мини-тыквы на закуску Время: 15 минут Порции: 6 штук Ингредиенты: – 200 граммов сливочного сыра; – 100 граммов твердого сыра; – свежая зелень кинзы, укропа или петрушки; – 1 – 2 зубчика чеснока; – соль; – черный молотый перец. Для панировки: – начос; – молотая копченая паприка; – кунжут. Приготовление: В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики. Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута. С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки. Закуска к столу готова. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить скумбрия тремя популярными способами. Поделитесь с друзьями