Быстрое шоколадное печенье без яиц: как приготовить вкусное лакомство

Это невероятно простой рецепт, с которым справится даже ребенок.

Печенье без яиц – это вкусное и легкое лакомство, которое может месяц храниться в банке, или жестяной коробке.

Печенье получается невероятно вкусным, оно буквально тает во рту. Идеально подходит для тех, кто страдает непереносимостью яиц и лактозы, а также для тех, кто хочет наслаждаться шоколадным печеньем без угрызений совести. Рецептом поделились на сайте Tavolarte Gusto.

Из этой базовой версии вы можете создать множество вариаций. Можно добавить шоколадную стружку, нарезанные сухофрукты или изюм.

Шоколадное печенье без яиц

Ингредиенты:

130 г муки;

30 г горького какао-порошка;

50 мл подсолнечного масла (или льняного, или кокосового);

120 г темного шоколада 70%;

80 мл кипятка;

140 г коричневого или обычного сахара;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1 щепотка соли.

Прежде всего растопите шоколад и смешайте с маслом, затем вскипятите воду и добавьте сахар, хорошо перемешайте, чтобы смесь расплавилась, и вылейте все в миску.

Наконец, отдельно просейте муку, какао, разрыхлитель и соль.

Затем всыпьте сухие ингредиенты в шоколадную массу, размешайте ложкой и подождите, пока смесь остынет до комнатной температуры. Это займет около 30 минут.

Наконец, с помощью ложки или ложки для мороженого сформируйте шарики/полусферы диаметром 4 см и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Достаньте из духовки, поднимите лопаткой, дайте полностью остыть вне формы, при желании посыпьте солью или наслаждайтесь просто так.

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